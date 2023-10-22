施政報告｜隱形工傷冇數計　意外率雖跌　KPI趨好非等同職安改善

施政報告2023周三（25日）出爐，去年施政報告提出逾百項績效指標（KPI），改善工傷方面，提到將五年平均每千名建造業工人的工業意外率減低至少10%。回顧過去十年，每千名建造業工人工業意外率確有回落，但數字跌，是否等同職業安全已有改善？



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，很多情況也會令工業意外數字下降，例如瞞報工傷、開工不足等，不應單純為數字下跌而自滿。



從事搭棚工作四年的黃先生，為同一個僱主工作一年多，至去年平安夜在棚架工作期間墮地，僱主到場後以私家車送他入院，卻未有為他呈報工傷，其後更拒認有僱傭關係。黃先生現時只能申請法援，未來要通過漫長審訊，先釐清僱傭關係，再就工傷作追討。



黃先生此類「隱形」工傷個案，反映或許有不少實際個案未在統計數字呈現，新一份施政報告，蕭倩文建議政府可著眼於降低千人致命意外率，並將安全教育納入中小學課程：「要減低死亡率，長遠只能靠安全意識嘅教育培養，先可以見到曙光。」



施政報告2023・專頁｜措施懶人包 派錢生育 樓市減辣 李家超KPI

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，政府訂立相關KPI，有意減少工業意外發生是好事，但數字降低，並不完全反映職業安全有改善。（盧翊銘攝）

建造業千人平均工業意外率去年全年比2021年下跌

2022年施政報告逾百項的KPI中，在提升職安方面，其中一點提到：「將五年平均每千名建造業工人的工業意外率由2021年的29.8減低至少10%，降至2026年的26.8。」這項KPI能否達標要待2026年才最終知道，在去年全年，建造業每千名工人的意外率為29.1，比之前一年的29.5下降，比2013年的40.8跌幅明顯，十年間每千名建造業工人工業意外率確有回落，是否等同職業安全已有所提升？

蕭倩文表示，政府有意減少工傷意外發生，訂立出相關KPI屬好事，但KPI提到的數字下降，並不完全反映職業安全有改善，「原本設計係好事，但係點樣去做啲乜嘢達至工傷數字減少，我哋更加關注。」

瞞報工傷、開工不足可令意外率跌 蕭倩文：數字下降非一定反映安全咗

她解釋，千人意外率下跌，與部份職安環節有改善有關，但同時，也有很多情況會令這個數字下跌，例如瞞報工傷、開工不足等，「所以係咪數字下降咗，就一定係反映安全咗，我唔可以完全咁肯定。」

當然數字係一個可以見到嘅目標，或者佢哋（當局）可以清晰啲去諗，見到數字下降好似反映咗已經做到一啲嘢， 但係現實話畀我知係唔夠，數字跌咗唔係完全地反映情況改善咗，可能牽涉瞞報、唔報、開工不足嘅情況，數字減少唔能講完全係因為做好咗安全。 工權會總幹事蕭倩文

蕭倩文提到，瞞報工傷的問題一直存在，涉及的工業意外、工傷情況如同被「隱形」，難以在數字中反映。（盧翊銘攝）

瞞報一直存在 「隱形」工傷未反映於統計數字

針對瞞報工傷的問題，蕭倩文提到，工權會多年前曾向醫管局查詢因工傷到急症室求診的人數，當時發現相關數字較勞工處同期的工傷數字多逾萬宗，時至今日，她間中仍會聽到涉瞞報工傷的個案，反映這種情況一直存在，涉及的意外、工傷情況如同被「隱形」：「唔報嘅工傷，喺數字係睇唔到。」

搭棚工去年平安夜棚架工作墮地 雙腳多處骨裂憂變跛

從事搭棚工作四年的工友黃先生就是其中一例。去年平安夜，黃先生在一幢村屋二樓的棚架工作期間墮地，安全帶亦鬆脫，他倒臥地上無法動彈，事發一小時後，其僱主趕到，但未有報警、或叫救護車，而是以私家車將黃先生送到醫院。

黃先生憶述，墮地後雙腳麻痺，腳掌腫起，因無法走路，要由多名同事抬上車，在醫院檢查後，確認雙腳的腳板及腳跟多處骨裂，「我成個人灰晒，因為唔知自己係咪真係會跛。」

工友黃先生2022年平安夜，在一幢村屋二樓的棚架工作期間墮地，雙腳的腳板及腳跟多處骨裂。（梁鵬威攝）

僱主未報工傷兼拒認僱傭關係

留醫期間，僱主曾提出賠償10萬元，但他覺得無法接受，「當時我隻腳都未行到，如果你想用10萬蚊買我對腳一生人呢，根本呢個人係妄想。」

當時僱主亦曾稱會呈報工傷，不過黃先生出院後，發現對方沒有呈報，便在工權會協助下再到勞工處呈報工傷，僱主卻向勞工處否認有他這名員工，拒認雙方有僱傭關係。黃先生指，雖無書面合約，但事發時，已為該僱主工作一年多，批評對方的處理方式荒謬。

復康漫長自覺「無用」 堅持下去全靠兒子撐

事發至今十個月，黃先生因傷一直無法工作，僱主亦拒付疾病津貼，令他一家人的經濟狀況陷入困難，暫要靠社會福利金應付日常開支。

雖然他現時已能重新走路，但雙腳因骨裂永久變形，每逢打風下雨也會酸痛，影響活動能力。回望復康的七個月，他也直言過程痛苦、是人生最低潮，「屋企人見到都擔心，自己成日拎杯水都好似做唔到，要佢哋幫手，都有試過放棄自己。」

黃先生說，意外後心裡陰影亦一直揮之不去，每當見到棚架、或者站在較高處，便會冒冷汗。（梁鵬威攝）

情緒困擾、心裡陰影亦一直揮之不去，每當見到棚架、或者站在較高處，黃先生便會冒冷汗，記起當時墮樓的畫面，感到驚慌，「有時諗唔開，好似好無用，其實都好想放棄，不過睇在個仔份上，有時啲嘢唔可以就咁放棄，始終我想畀個仔知道，爸爸係有用嘅人。」

黃先生說兒子雖然只有一歲多，但不時會走近他，摸著他雙腳、安慰他，「係個仔令我企返起身。當日跌落嚟，個仔一歲，我更加要企返起身，就算唔會話100%康復，我都會一路咁撐住。」

盼成功申法援釐清與僱主關係 再討回疾病津貼追討工傷

經過這次意外，黃先生很想提醒工友開工要打醒十二分精神，做足安全措施，亦希望政府從法例著手，加強對工人的保障。他續稱，知道工傷索償可以很漫長，現時最希望成功申請法援，在庭上釐清與僱主之間的僱傭關係，討回疾病津貼，再就工傷作追討，也盼望能盡快重投社會、工作養家。

蕭倩文重申，僱主有責任主動呈報工傷，當僱主不呈報，僱員可自行呈報，保障自己。（盧翊銘攝）

蕭倩文指出，現實中僱主、僱員雙方也有機會基於不同考慮而不報工傷，例如僱主怕影響投標、擔心要停工、不想影響購買勞保的費用等；僱員則可能會怕麻煩、輕視傷勢、不想影響工作機會等。

呈報工傷與否，她認為關乎意識及操守，倘若要改善，便需提高各方的意識，作為僱主的，要認清自己有主動呈報工傷的責任，但當僱主不呈報，僱員也可呈報，以保障自身權益。

蕭倩文促政府著眼於致命率 倡將職安教育納入中小學課程

新一份施政報告將公布，蕭倩文認為，除著眼於千人意外率，政府亦應將焦點放在降低所有行業的千人致命意外率。有別於千人意外率近年有回落，千人致命意外率並無大變動，蕭倩文指致死意外難以瞞報，這個數字維持不變，反映職安仍有不足，「要減低死亡率，長遠只能靠安全意識嘅教育培養，先可以見到曙光。」

她提出，政府可將安全教育納入中小學課程，從小培養學生的安全意識，令他們投身社會後，不論從事甚麼行業或崗位，都有足夠意識保護自己及他人，「安全教育唔係三兩年睇到成效， 係十幾廿年、甚至更遠，先見到成效，但係如果我哋唔繼續做， 只會蹉跎埋呢幾十年。」

蕭倩文建議政府將降低千人致命意外率納入KPI，並指要減低死亡率，長遠要靠安全意識教育。（盧翊銘攝）

冀勞工處提供更全面資料 助研究及職安推廣

此外，她也指出，現時勞工處的職安統計數字不夠全面，當中的分類令人難以掌握工傷的具體資料及情況， 「因為佢分到散晒，行業有堆數字、工種又一堆數字、意外種類一堆數字，但三個係完全分開，睇唔到話邊個行業裡面某類工種，發生最多嘅係咩意外，睇唔到呢啲連結，你做安全推廣、改善就有困難。」促勞工處應提供更全面資料，以便政府自身及民間進行研究，做更有針對性的職安推廣。