工聯會圓桌會議逾百人出席　促政府設公營市政服務機構取替外判

工聯會今日（12日）舉辦圓桌會議，冀推動政府檢討改革其外判制度。據工聯會所指，政府過去兩年批出的外判合約，金額高達458億元，涉及約2萬名外判工，惟外判工時薪中位數只有55元，月薪約1.1萬元，只及全港每月工資中位數六成。



工聯會理事長、立法會議員黃國指，政府作為全港最大的僱主，有責任帶頭保障基層工友，倡議成立公營市政服務機構取替外判制度，對長期有實際需要的崗位實施長期聘用，最少支付生活工資。



三成外判工時薪49.9元或以下

「政府帶頭檢討改革外判制度」圓桌會議今日舉行，有逾百人出席，參與講者包括工聯會理事長、立法會議員黃國，港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇，香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝，香港社區組織協會幹事吳衞東，以及香港環保、物流及清潔從業員協會理事劉月扁。

工聯會指，政府過去兩年批出的外判合約，金額高達458億元，涉及約2萬名外判工，當中有逾三成外判工的時薪仍在49.9元或以下，時薪中位數為55元，以26天工作、每天8小時計算，月薪僅為11,440元，只及全港每月工資中位數19,100元的60%。然而，政府外判合約一般亦只有兩、三年，崗位不穩定，工友容易因而焦慮不安，更有機會影響公共服務質素。

促對長期有實際需要崗位實施長期聘用

工聯會理事長、立法會議員黃國引述研究指，即使加上強積金及勞保開支等，工友薪酬成本只佔年化合約總額的42.3%，認為政府作為全港最大的僱主，有責任帶頭保障基層工友，為使政府外判工能夠獲得「合理收入」和「長期聘用」，倡議成立公營市政服務機構取替外判制度，對長期有實際需要的崗位實施長期聘用，最少支付生活工資。據工聯會早前的建議，生活工資為時薪55元。

出席會議的講者、香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝認為，政府檢討改革外判制度，減少將工作外判，能對社會帶來積極作用，有助解決香港貧窮問題，提升最低工資則可紓緩在職貧窮。

指不少外判清潔工工作環境「三無一廁」

作為政府外判工友代表出席的香港環保、物流及清潔從業員協會理事劉月扁，提到很多外判清潔工的工作環境惡劣，有些沒地方食飯、沒食水供應，甚至沒有休息室，部分工友要在廁所門口休息甚至用膳。工友的人工也只是稍高於最低工資，「買餸煮飯都要計住條數。」

香港社區組織協會幹事吳衞東則提出多項政策建議，包括確保政府外判工工資有機會按年資增長；修訂外判服務招標指引，規定外判工工資應包括有薪飯鐘；審視外判人手比例指引，確保不會工資稍漲，但大削人手，導致工作量大增，並研究規管外判工不會在續約期間被無理解僱等。

港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇則建議政府提高勞工待遇及職業安全在投標評分的比重，包括將工作時數等加入評分項目，提供誘因鼓勵承辦商改善工友勞工福利、及職業安全保障。