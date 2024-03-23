地球一小時｜多幢大廈關燈響應　維港兩岸添另類的美　多圖看對比

一年一度的「地球一小時」今晚（23日）舉行，踏入晚上8時半，維港對岸多幢大廈響應活動關燈，昔日閃閃生輝的維港頓時烏燈黑火，顯得尖沙咀星光大道電影金像獎女神銅像高舉的明珠，尤如一輪皓月。簡單行動來為地球盡一份心力，幻彩詠香江也暫停一晚，多圖對比維港兩岸關燈之後不同的美。



由世界自然保育基金舉辦的「地球一小時2024」今晚舉行，踏入活動8時半，維港對岸平日五光十色的高樓大廈，十有八九都響應今日活動，包括國際金融中心、中銀大廈、匯豐銀行大廈及渣打銀行大廈等，瓊樓玉宇瞬間黑燈瞎火。

最熱鬧的維港兩岸，為響應環保，今晚彷彿變得寧靜許多。失去對岸港島的流光溢彩，尖沙咀星光大道金像獎女神銅像高舉的明珠，反成為今晚最耀眼的明月。

世界自然保育基金表示，西九文化區今日也舉辦「地球一小時嘉年華」，設創意工作坊、戶外健康活動、綠色市集、教育工作坊等，鼓勵市民反思人與自然之間的關係，而特別活動大使歐亞水獺Lutra亦將來到嘉年華現場，與大家見面互動。

另外，為響應活動，「幻彩詠香江」燈光音樂匯演今晚暫停，明晚（24日）則會如常上演。