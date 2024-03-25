文化論壇｜李家超盼港成中外文藝中心　故宮館長擬辦伊斯蘭藝術展

西九文化管理局一連三日在西九文化區舉辦首次「香港國際文化高峰論壇」，邀請來自12個國家或地區逾20位重量級文化領袖和專家來港交流。特首李家超今（25日）在論壇開幕禮時表示，今次論壇是香港歷來最大規模的國際文化峰會，反映香港長久以來作為中西文化的橋樑。他指，香港是同時擁有中國及世界優勢的城市，藝術文化發展在得到國家十四五規劃的大力支持下，將發展成為中外文化藝術交流中心。



特首李家超在出席「香港國際文化高峰論壇」時表示，香港在一國兩制原則底下有很多發展，而香港具有國際優勢，是中西文化交流中心，政府在今年撥出1.8億美元予藝術及體育發展基金作更多國際文化交流發展。李家超指，3月是文化月，政府有一系列的文化藝術活動，例如TeamLab，是藝術與科技的結合。他續指，香港在文化藝術發展上「啱啱起步」，希望香港能成為文化盛事之都，能舉辦更多文化交流活動。

未有回應是否調整西九票價

西九文化區管理局董事局主席唐英年在致辭時表示，西九文化區已經與21個合作伙伴簽署合作意向書，是發展多元化、包容化合作的共同承諾，足以證明本港在文化藝術方面的專業性。唐英年指，在疫後，2023年香港再次對全球開放，吸引各地旅客來港，每年都有約200萬人參觀M+和故宮博物館。

他續指，西九文化區是本港六大觀光點，而今次「香港國際文化高峰論壇」是3月文化藝術月的一大項目，冀本港文化藝術能在一國兩制下持續發展。

唐英年早前接受訪問時提到，考慮研究調高票價。香港故宮博物館館長吳志華在會後被問及西九文化區財困問題時表示：「相關問題唐英年先生答過好多次啦，呢度唔多講啦！」至於門票方面，吳志華希望能在普通市民能夠負擔的範圍內。

吳志華又指出表示，西九文化區管理局與全球21間頂尖藝文機構簽訂合作意向書，當中包括法國、日本、韓國、卡塔爾、新加坡、西班牙、泰國、阿聯酋、英國和美國等，他特別提到希望能將伊斯蘭文化藝術帶到香港。