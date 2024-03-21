西九9米巨型「泡泡」裝置周五起開放　日與夜打造不同視覺效果

又有新「打卡」景點！西九文化區「西九家Fun藝術節」重頭節目，巨型藝術裝置「抱泡瞬間」明日（22日）起至4月7日，3個高達9米的「泡泡」及50多個「小泡泡」將在西九文化區海濱草坪東面展出。「泡泡」裝置以玻璃濾光物料（Dichroic Film）製成，白天在陽光不同角度照射下，會呈現藍色及紫色，晚上則會「亮燈」，日與夜帶來不同視覺效果，市民可免費入場毋須登記。



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巨型藝術裝置「抱泡瞬間」今日（21日）舉行亮燈儀式，明日起展出至4月7日，是首屆「西九家Fun藝術節」重頭戲。市民平日可於下午2時起免費入場參觀，周六日及公眾假期則於早上11時起展出。

「抱泡瞬間」裝置由澳洲悉尼藝術團隊Atelier Sisu創作，由兩部分組成，包括三個巨型「泡泡」，最高高達9米；以及附近50多個「小泡泡」。團隊表示，泡泡由玻璃濾光物料（Dichroic Film）製成，光射在不同角度折射出不同顏色，例如日間在陽光照射下，主要會呈現藍色及紫色，到晚上巨型泡泡內的燈光會啟動，以多種顏色的燈光映照泡泡，展現日與夜的不同效果。

Atelier Sisu團隊又說，裝置靈感沿於疫情期間感受到周遭變化，以及兒時的回憶，設計上市民可以溫柔地觸碰該些「泡泡」，令大家更能投入其中。團隊指，裝置早前在澳洲悉尼、英國倫敦、新加坡、比利時布魯塞爾等多個城市展出，香港是第44個城市，為配合西九文化區及維園的天際線作出修整，包括加高裝置至9米，呼籲市民可配合現場音樂，感受裝置的魅力。

西九文化區管理局表演藝術委員會主席翟紹唐致辭時表示，首屈「西九家Fun藝術節」以家庭為主題，提供多元化的藝術空間，讓家人及好友能凝聚一起。他稱相信「抱泡瞬間」可成為非常受歡迎的「打卡點」，藝術節又設超過150個節目，包括跳舞等，當中7成、約100個節目是免費參與，是復活節一家大細的好去處。

藝術裝置「抱泡瞬間」活動資訊：



展期：3月22日至4月7日

時間：星期一至五下午2時至晚上10時

星期六、日及公眾假期上午11至晚上10時；

地點：西九文化區海濱草坪東面

費用：免費入場毋須登記