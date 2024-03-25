黃偉綸：港創科生態圈逐漸形成　土地供應「瓶頸」即將打破

《香港01》今日（25日）舉行「01企業金勳大獎」頒獎禮，一共有46間企業獲獎。主禮嘉賓財政司副司長黃偉綸致辭時表示，隨着《基本法》第23條立法工作順利完成，政府未來可以更集中精力拼經濟、謀發展，香港正陸續舉辦連串盛事。黃偉綸指出，香港已逐漸形成一個活潑的創科生態圈，在土地供應方面，即將打破以往的「瓶頸」，目前正努力招商引資，進展理想。



黃偉綸表示，在招商引資方面，政府採取積極進取的態度去推動相關工作，2023年投資推廣署已協助382間內地及海外企業在港開設和擴展業務，較2022年增長27%；在吸引重點企業方面，至今共引進49間企業來港在港開設或擴展業務，預計未來數年，為香港帶來超過400億元投資，以及創造約1.3萬個職位。他強調說：「以上成果足以反映香港具備相當優勢。」

對於香港創科發展，黃偉綸指香港已逐漸形成一個活潑的創科生態圈，「我們深信創新科技是驅動經濟長遠發展的重要動力，在這方面，我們的底氣是越來越足夠，愈來愈強大。」他表示，在土地供應方面，即將打破以往的「瓶頸」，港深創科園第一期第一批次涉及八座大樓，首三座大樓由今年底起可望陸續入伙，目前正努力招商引資，進展理想；餘下五座大樓，待有序轉移其隔離設施後亦會馬上開展興建。

黃偉綸指出，新田科技城當中的「創新科技園區」，連同河套區港深創科園，將合共提供約300公頃的創科用地，可容納700萬平方米的總樓面面積，相當於17個香港科學園。因此，香港在創科發展方面正進入飛躍的階段。

在活動上，黃偉綸向來賓推介香港正陸續舉辦連串盛事，如本周有「金融盛事周」，其中周三（27日）舉行的「裕澤香江」高峰論壇，將匯聚全球約400名具影響力的家族辦公室、資產擁有人、財富繼承者、專業管理人等，Milken Institute米爾肯研究學院舉辦的「全球投資峰會」亦將於周二（26日）舉行；其他盛事還包括Art Basel、Art Central、藝術@維港 2024、香港國際七人欖球賽，以及貿發局連串展覽、數字經濟峰會等。