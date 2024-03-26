清明節｜民政署專頁提供山邊殯葬資訊　地圖可查認可殯葬區位置

民政事務總署今日（26日）推出一站式專題網頁（www.had.gov.hk/pbg），方便合資格申請殮葬許可證者（即新界原居民和本地原居漁民），查閱申請山邊殯葬的資訊，包括申請表格、步驟，以及互動地圖搜尋各區認可殯葬區位置。



專題網頁有介紹山邊殯葬安排，並提供殮葬許可證申請表格及介紹申請步驟和須知。合資格申請殮葬許可證者，可透過網頁上的互動地圖，搜尋包括離島、葵青、北區、西貢、沙田、屯門、大埔、荃灣、元朗等9個區域的殯葬區。

當局另於近年實施了一系列措施，包括在較多人使用的認可殯葬區邊界豎立標記，以及透過MyMapHK手機應用程式、GeoInfo Map地理資訊地圖網站等，讓申請人辨認在殯葬區內先人下葬的位置。

後人為合資格先人於認可殯葬區內進行殯葬前，先向新界當區民政事務處申領殮葬許可證，並按照許可證所載列的規定和所示位置安葬先人。持證人亦須於墳墓／金塔／金塔屋的顯眼位置刻上殮葬許可證的編號，以茲識別，否則當局有權執法移除墳墓及遺骸。

山邊殯葬政策由多個政府部門，包括民政事務總署、地政總署、食物環境衞生署、漁農自然護理署及水務署共同執行。而據網站指，政策自1983年推行，為合資格的新界原居民和本地原居漁民身故後，可於認可殯葬區安葬。