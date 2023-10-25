施政報告︱沙嶺殯葬城壽終正寢　消息人士：與深圳居民反對無關

【施政報告2023】上屆政府提出興建「沙嶺超級殯葬城」以解決龕位需求問題，不過有關項目一直遭受深圳居民強烈反對。特首李家超今日（25日）發表新一份施政報告，當中提到政府已重新審視北區沙嶺興建公眾骨灰安置所的計劃，原定的兩公頃土地將改作創科及相關用途，沙嶺殯葬城項目拖拉逾十年，今日正式壽終正寢。



李家超解釋，政府在諮詢醫務衞生局的意見後認為，未來將會足夠數量的公眾骨灰龕位供應，故取消該項目。消息人士強調，殯葬城更改土地用途的決定與深圳居民的反對聲音無關，而在諮詢創科及工業局意見後，認為有關用地適合用以建設數據中心，預計可於2024年完成改劃程序及進行招標。



為解決龕位需求問題，政府於2010年公布在18區物色可供發展骨灰安置所的用地，其後計劃興建「沙嶺超級殯葬城」，原計劃於2022年落成。不過，項目遭到深圳居民強烈反對，民建聯主席陳克勤更公開批評把大型殯葬設施置在大灣區規劃中心地帶是失誤。

而在今日發怖的施政報告中，李家超表示政府已重新審視北區沙嶺興建公眾骨灰安置所的計劃，指由於未來公眾骨灰龕位將有足夠供應，原定的兩公頃土地將改作創科及相關用途，沙嶺殯葬城項目拖拉逾十年今日正式壽終正寢。

消息人士表示，殯葬城更改土地用途的決定與深圳居民的反對聲音無關，政府諮詢醫務衞生局的意見後認為，未來將會足夠數量的公眾骨灰龕位供應，毋需投放資源建設沙嶺殯葬城。

而在諮詢創科及工業局意見後，認為有關用地適合用以建設數據中心，加上當地的道路配套等經已完善，可於2024年完成改劃程序及進行招標。

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