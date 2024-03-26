董事涉1.2萬賄賂破產警　警認欠債數十萬　曾打慘情牌求借款

貸款公司董事涉嫌以1.2萬賄賂破產男警，以換取警員披露警隊運作及盜竊案進度等，董事否認指控，案件今(26日)在沙田法院開審。破產警供稱，他因賭博欠下數十萬債，想向董事借錢，董事叫他協助跟進一名朋友盜竊案的進度，破產警稱他憑過往經驗杜撰答覆，其實並沒有作出追查，目的只是想向董事借錢。



破產警被辯方盤問時，承認曾向董事稱他缺錢但有孩子快要出生，並以要買嬰兒用品等理由向董事打「慘情牌」及借款，破產警認有作這樣要求，但不知董事是否因而借款。



裁判官把案押後至5月23日裁決，董事准繼續保釋。



被告彭閏謙否認提供利益罪，在沙田法院受審。(凌子淇攝)

被告彭閏謙（39歲，公司董事），被控於2021年6月30日至10月11日，無合法權限或合理辯解而向警員蘇靖峰提供利益，即提供總額港幣12,800 元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金。

蘇因賭博等欠下50至60萬債

蘇靖峰因另案還押，他作供時透露，他於2016年加入警隊，去年1月離職。2019年，他因有賭博及信用卡透支，欠下約50萬至60萬債；同年透過傳銷電話認識彭，彭知道他任警員，亦曾轉介他向其他貸款公司借錢。

控罪期間彭曾借12800元給蘇

蘇於2021年破產後，開始問彭借錢，控罪期間彭向他借款16筆次，涉款12,800元；蘇有還款，並曾向親戚借錢存入彭的戶口，彭扣除債項後，再將餘額過戶給他。二人案發期間大多以短訊溝通，只親身見過面兩至三次。

彭曾叫蘇打聽其友案件的進度

蘇接受借貸期間，彭有朋友因信用卡被盜報警。彭於2021年7月請蘇協助「睇個case」，蘇稱需時追查涉案替更的士司機，並要向店舖索取閉路電視片，又稱他已要求旺角警區反三合會行動組的同袍幫忙，但獲告知「黃店定乜Q嘢」不合作，故需申請搜查令。

蘇靖峰承認因欠債曾向被告彭閏謙借錢。(資料圖片)

蘇答覆彭後即問彭借1千元

蘇當日即要求彭借1千元，又自稱「窮X過X」，除要應付長女開支，又要替尚未出生的孩子買嬰兒用品，彭同日向蘇轉帳1千元。蘇稱，事實上他從沒向旺角警區查詢彭友的案件，僅憑過往受訓經驗獲得的知識杜撰答覆，因他當時經濟狀況拮據，希望解答彭的問題後再問彭借錢。

同月再稱要買嬰兒用品借錢

同月26日，蘇向彭要錢購買嬰兒用品，想借1,200元，彭起初拒絕，但兩分鐘後叫蘇查詢警方會否重覆掃蕩某一派對房間，蘇說除非有人投訴或有關活動「搞到好X大規模」，否則甚少發生，並稱：「翻兜回馬槍就好X少嘅，好X老實，都係交數啫其實呢啲嘢…除非好XX過火呀，或者又有人隊X你咁樣囉。」翌日蘇再要求彭借款500元，彭最終匯款。

蘇稱向被告所說的全屬虛構

蘇稱他沒有參與派對房間的掃蕩行動，亦沒就此詢問同事，他知道不能披露警隊行動，承認：「我講出嚟嘅嘢，全部都係虛構，冇發生過嘅。」他回答彭只是想問對方借錢，紓緩自己的經濟壓力。

辯方指蘇向彭打慘情牌借錢

辯方大律師盤問時質疑，彭與蘇關係甚好，稱得上是朋友，彭因得知蘇將有孩子出生，曾著他不用還錢，並指該些欠款當作「利市錢」；又提到蘇借錢時若打「慘情牌」，提出買嬰兒用品、養家餬口等，彭更可能會答應。蘇同意。

辯方提到彭請求蘇查詢盜竊案件後，並非即時答應借款請求，其後蘇搬出「要供女兒讀書」、「尚有未出生嬰兒」等理由，彭便問及嬰兒預產期，之後答應會轉帳1千元。蘇指不能確定彭是否因為該些理由借款。

蘇曾稱要查閱八達通餘額是否能撐3日

辯方續指，彭隨後再問及派對房間事宜，也不是立刻答應蘇借款請求，直至蘇稱要查閱自己和太太八達通餘額，看看能否撐過未來3日，彭才願意借款。蘇承認彭有可能因他打「慘情牌」答應借款。

案件編號：STCC1461/2023