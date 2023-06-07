前警員賭外圍被判社服令　遲到兼收警告信　官改囚10日但准緩刑

警員作外圍賭博投注逾32萬港元，被廉拘控，他去年認罪被判120小時社會服務令，惟進行社會服務時卻遲到並曾收警告信，有違該命令之嫌，案件今（7日）再送到沙田法院處理。被告稱他已感後悔，又透露現已轉職廚工，妻子將再臨盆，他是家庭支柱。署理主任裁判官鄭念慈亦認為被告不會完成餘下的社服令，考慮他已完成超過一半時數，改判他入獄10日，但准緩刑12個月。



認曾投注球賽及百家樂32萬元

被告蘇靖峰(28歲)，案發時任職警員。他承認1項向收受賭注者投注罪，違反《賭博條例》第8條。案情指，被告於2021年8月13日至10月27日期間，多次向1名收受賭注者投注足球賽事及百家樂，並先後將逾200筆共逾32萬港元的款項，轉帳到對方指定的銀行戶口。

被告蘇靖峰履行社會服務令時，因遲到及收警告信，今被改囚10日但准緩刑1年。(劉安琪攝)

已完成超過一半的社服令

辯方在庭上透露，被告在進行社服令期間，曾一度遲到，並曾收警告信。基於被告現已完成了超過一半的社服令，辯方希望法庭不需再重新判刑，或另判罰款，或下令他需要完成餘下社服令的時數。

妻將誕下第三名孩子

辯方另求情指，被告現已深感後悔，明白他被判社服令，理應負上責任。被告已婚，育有兩個女兒，妻子現再懷孕，將迎來新家庭成員。被告現於廚房工作，為家庭經濟支柱。

同類案件初犯認罪者多判罰款

鄭官聽罷指，根據被告以往的表現，令法庭相信他無法繼續完成社會服務令，故決定會就案件重新判刑，同類案件中，若被告初犯及認罪，多會判罰款。但原審裁判官卻判處社服令，可見法庭當時認為案件不適合以罰款處理。鄭官考慮到被告已完成超過一半的社服令時數，改判他入獄10日，但准緩刑12個月。

案件編號：STCC 282/ 2022