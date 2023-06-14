前警員認收1.3萬以向公司董事提供警方運作消息　案情揭揑造答覆

原駐守沙田警區田心分區29歲前警員蘇靖峰被廉政公署落案起訴，他今日（14日）在沙田裁判法院承認向一名貸款公司董事收取賄款共13,300元，以回答對方有關警方運作的查詢；他又承認未經許可向一名同袍索取貸款約10,000元。裁判官覃有方將案件押後至7月4日判刑，並准許蘇靖峰保釋。



案情指，蘇警務靖峰因應處慣常調查方法，揑造答覆回應案中的貸款公司董事，他回答該董事前沒有接觸任何相關警務人員。



廉政公署起訴原駐守沙田警區田心分區的一名警員違反《防止賄賂條例》兩項罪名。（資料圖片）

4半個月內收貸款公司董事共16筆借貸

案情透露，蘇靖峰在沙田警區田心分區駐守時，透過貸款推銷電話認識一名自由身貸款代理人，其後獲對方轉介予多間貸款公司，該名貸款代理人後來成為一間貸款公司的董事兼股東。廉署接獲警方轉介貪污投訴展開調查，發現蘇靖峰於2021年6月底至10月中期間，先後接受該名貸款公司董事16筆借貸共13,300元。

涉案貸款公司董事兩度查詢警方運作均收流料

蘇靖峰接受借貸期間，曾回答該董事查詢警方運作的事宜。其中一項查詢涉及旺角警署一宗個案，蘇靖峰告訴對方旺角警區的人員追查涉案替更的士司機需時，並且需申請搜查令向涉案店舖索取閉路電視片段，他已要求旺角警區反三合會行動組的同袍幫忙留意，以及通知他有關案件進度；該董事又查詢警方會否重覆掃蕩某一派對房間，蘇靖峰則回應，除非有人投訴或有其他原因，否則甚少發生。

案情透露，蘇靖峰因應警務處慣常調查方法而揑造答覆，他回答該董事前沒有接觸任何相關警務人員。

此外，蘇靖峰又未得行政長官一般或特別許可而向其小隊一名警員索取一筆約10,000元的貸款，但遭對方拒絕。

同案被告彭閏謙，37歲，鷹富資本有限公司董事兼股東，被控一項向公職人員提供利益罪名。案件押後至七月十一日答辯。

蘇靖峰承認一項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條，及一項訂明人員索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條。