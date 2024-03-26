港鐵加價3.09%　市民批評服務質素仍是差：加到麻木咗

港鐵按可加可減機制，在今日（26日）宣佈地鐵車費將在今年加3.09%，明年再加1.91%，確切實施日期將會稍後公佈。有市民認為港鐵在加價後的服務質素仍是差，但都只可無奈表示「習慣咗就無所謂」；亦有市民表示現時香港「唔係加呢樣就加嗰樣」，已經「加到麻木」。



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市民冀交通津貼可相應提升

市民張先生每月通勤車費為一千多元，「都多搭地鐵。」他認為港鐵「加完價服務質素都係咁㗎啦，信號日日都壞」，「以前加價後服務質素係咁差，依家加完咪又係咁差」，「所有嘢都係咁加，但質素就差咗」。不過，他表示加幅都尚可接受，因現時通脹，「只要習慣咗就無所謂。」他期望政府每月的交通津貼可相應提升，「津貼當然都唔夠升幅多，不過如果有加都係好」。

張先生覺港鐵即使加價，亦未會改善其服務質素。(梁祖兒攝）

有市民對加價感麻木：香港邊有減價㗎！

另一市民陳先生每日車費是百多元，有時會搭港鐵，有時就搭其他，他表示「香港搭車從來都唔平」，覺得「應該要減下」，但他印象中港鐵好少減價，反而成日都加，所以他稱「對呢樣嘢已經麻木咗，不嬲都愈嚟愈唔夠錢使㗎啦」，平日已沒有留意不同加價的事宜，「香港邊有減價㗎！」他亦認為就算港鐵加價都不會流失客量，「跟住其他交通工具又一齊加」，市民在沒有更便宜的交通工具下，都會選擇乘搭港鐵。

至於市民羅先生就表示，雖沒有計算每月的交通費用，但每月取得的交通津貼都有百多二百元，可見平日通勤車費都不少。他也多加價表示麻木，「唔係加呢樣就加嗰樣，加到我已經麻木咗」，他表示站在市民角度「梗係唔好加啦」，不過就算加，他也不會有太大的壓力和負擔，亦覺港鐵已無以前「加得咁頻繁」，認為加3.09%仍是可接受範圍，如果「加一成就難接受」。

羅先生表示對加價經已麻木，因現時各方各面都有加價。（梁祖兒攝）

内地生：港鐵較深圳地鐵貴

從内地來港留學的黃小姐認為港鐵的加幅對學生影響不大，就她而言，她覺得半價優惠下，負擔「還好」可應付，現時每個月的車費只用100多元；但她認為加價對内地如深圳前來的旅客會影響較大，她表示，從羅湖到九龍塘已經好貴，要40元，旅客在沒有半價下，再要加價「可能會不滿意」。她亦透露，港鐵比深圳地鐵車費更高，深圳的車費在3至10元左右，但香港的話，「去比較遠的地方要20元，比較貴。」

内地留學生黃小姐覺學生有半價優惠，加價應不會對其做成太大影響。（梁祖兒攝）