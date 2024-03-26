港鐵加價｜政黨倡累積加幅限兩年追加　張欣宇斥機制不合理促檢討

港鐵今年票價加幅出爐，觸及封頂機制加價3.09%，餘下0.11%加幅延後未來兩年追加。立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，封頂機制發揮緩減加幅作用，但擔心其他公共交通工具仿傚港鐵齊齊加價。工聯會陸頌雄、鄧家彪和陳恒鑌建議延後加幅設兩年追討限期。



不過，香港新方向新界北立法會議員張欣宇對於今年再次觸發封頂機制感到不滿，形容「數字設計不合理」，認為可取消延後加幅機制，甚至重新檢討票價調整機制。



港鐵今年票價加幅出爐，觸及封頂機制加價3.09%，餘下0.11%加幅延後未來兩年追加。立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌見記者。（文睿攝）

陳恒鑌促累積加幅一筆勾銷 研究為延後加幅設兩年限期

民建聯立法會議員陳恒鑌回應指，港鐵票價可加可減方程式引入「負擔能力上限」，加價不能超出家庭住戶每月入息中位數按年變動，令港鐵未能加足5.2%，反映封頂機制發揮緩減加幅作用。

不過，陳恒鑌指出過去港鐵每逢加價都帶動其他交通機構跟從，預期稍後時間將有不少交通機構陸續申請加價。鑑於香港經濟仍處於復甦初期，不少打工仔仍然面對減薪裁員壓力。陳恒鑌呼籲港鐵負起企業社會責任，撤銷所有累積加幅，並積極研究為延後加幅設兩年限期，並提供車資優惠，例如重設「搭十送一」，以及與其他交通工具設立轉乘優惠等，並凍結各類月票及都會票售價三年。

檢討2元乘車優惠 陳恒鑌倡七三比分擔票價

政府早前提到會檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，即2元乘車優惠計劃，陳恒鑌認為社會不應否定計劃所帶來的好處，他亦認為調高票價收費至3至4元也無補於事，擔心只會令到長者對政府感到不滿，同時減少出行意欲。他建議政府與港鐵以七三、或六四比例共同承擔票價。

港鐵今年票價加幅出爐，觸及封頂機制加價3.09%，餘下0.11%加幅延後未來兩年追加。香港新方向立法會議員張欣宇見記者。（文睿攝）

張欣宇斥票價機制設計不合理 倡與基本業務總利潤掛鈎

香港新方向立法會議員張欣宇表示，港鐵票價再一次在封頂機制下「加到盡」，反映上年修訂後的票價可加可減方程式設計仍然過於寬鬆，形容「數字設計不合理」，未有充分反映港鐵盈利水平，對此表示失望，認為一個可持續和有效的票價調整機制不應經常觸及封頂上限及時常延後加幅。

張欣宇表示，不少公共事務相繼加價，相信廣大市民都不希望港鐵加幅可連續多年累積，變相「保證加價」，建議政府和港鐵應降低特別扣減門檻，將「生產力因素」與港鐵基本業務總利潤掛鈎，當利潤在50億以下扣減0.6%，50至100億元扣減0.9%，100至150億元扣減1.2%，超過150億則需凍結票價。

港鐵今年票價加幅出爐，觸及封頂機制加價3.09%，餘下0.11%加幅延後未來兩年追加。工聯會鄧家彪、陸頌雄見記者。（文睿攝）

工聯會：唔好話觸及封頂機制就有問題

工聯會立法會議員陸頌雄及鄧家彪認為，封頂機制照顧了市民的承擔能力，陸頌雄直言：「唔好話年年都觸及封頂機制就有問題」，但他認同需檢討延後加幅機制，建議設兩年追討限期。

鄧家彪表示，近來港人頻頻北上消費，本地市場受到影響，但港鐵就是例外，旅客及市民對公共交通工具的需求增加，港鐵盈利明顯增加，期望港鐵可調配資金成立公共交通基金，支撐市民出行費用。

港鐵今年票價加幅出爐，觸及封頂機制加價3.09%，餘下0.11%加幅延後未來兩年追加。實政圓桌立法會議員田北辰見記者。（文睿攝）

田北辰：尊重機制 不應輸打嬴要

實政圓桌立法會議員田北辰認為，封頂機制已經顧及市民的負擔能力，應該尊重、不能輸打贏要。不過，他認為，港鐵票價調整機制不應只與物業利潤掛鉤，認為物業收益未來數年都必定慘淡。他又建議港鐵可推出晨早折扣和月票優惠等催谷客量，相信可帶動旗下商場人流及廣告收益。