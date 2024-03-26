港鐵可加可減｜票價變動觸封頂機制　港鐵今年最多可加價3.09%

港鐵今年又加價！政府統計處今日（26日）公布去年第四季運輸業名義工資指數變動為5.2%，連同早前公布數據計算，得出今年加價3.2%，在不追加去年1.85%延後加覆下，數字就已觸發方程式封頂機制，超過去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動的3.09%，故按機制今年港鐵最多只可加至封頂的3.09%。



▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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按最新可加可減方程式的計算結果：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2.4%） ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（5.2%） — 生產力因素（0.6%）= 3.2%



*另設封頂機制，以去年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變動3.09%為封頂數字，餘下加幅延後追回。



加幅以去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動封頂

港鐵可加可減票價機制方程式下，將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減生產力因素，便能得出票價加幅結果。現時消費物價指數為2.4%，生產力因素為0.6%。

方程式另設封頂機制，以去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動為限，該數據按年增加3.09%，即港鐵今年最多只能加3.09%。

觸發封頂機制 港鐵今年最多可加3.09%

去年第四季運輸業名義工資指數變動今日出爐，錄得5.2%加幅，代入方程式即錄得3.2%加幅，港鐵去年有1.85%加幅須轉撥至今年追回，但在未計算該1.85%的情況下，已超過3.09%封頂數字，故今年最多只可加3.09%。

倘港鐵最終宣布加幅為3.09%，根據機制，多出的0.11%以及去年的1.85%，會再延至明年或之後補回，換言之明年或最多有1.96%延後加幅須追回。

▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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生產力因素扣減比率與舊方程式一樣

另外，政府與港鐵去年檢討可加可減票價機制，將生產力因素與港鐵香港物業發展利潤掛勾，視乎利潤多寡，可於票價方程式中，獲得0.6%至0.8%的扣減。港鐵在新方程式應用第二年、即去年，香港物業發展利潤大跌80.1%，僅錄得20.8億元，故生產力因素只維持在檢討前的0.6%，未能獲更多扣減。