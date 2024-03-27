港大生冒他人身份取消器官捐贈　官斥影響最需幫助的病人　囚8周

衛生署去年五月出現取消器官捐贈數字大增，認為數字「不尋常」，一名港大三年級學生涉曾以「曹永廉」的名義申請取消捐贈，及曾嘗試輸入林鄭月娥及何君堯等個人資料。他早前承認一項刑事損壞罪，今（27日）在東區法院判刑。裁判官崔美霞稱案情嚴重，指被告的行為影響到最需要幫助及身患重病的病人。中央器官登記名冊是器官捐贈的重要一環，絕不容被告因貪玩、一私己見而破壞，判囚8星期。辯方申請以2萬元保釋等候上訴，獲崔官批准。



被告王子誠(20歲，學生)，被控於2023年5月23日，損壞屬於衛生署的財產，即誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

被告王子誠曾冒他人之名取消器官捐贈，判囚8星期。(資料圖片/劉安琪攝)

斥被告行為影響最需要幫助的病人

法官判刑指，即使被告是因貪玩犯案，但他的行為影響到最需要幫助、身患嚴重疾病，及正等待器官捐贈的病人。雖然衛生署案發時未處理其取消申請，惟中央器官登記名冊是器官捐贈的重要一環，絕不容被告因貪玩或一私己見而破壞。

貪玩未能減輕罪責的嚴重性

法官斥被告的行為嚴重損害公眾利益，即使被告是因貪玩犯案，亦未能減輕本案的嚴重性。再者，被告亦兩度犯案，故即使他是初犯，判處監禁亦屬合適，終判其囚8星期。

衞生署收逾5千宗取消申請當中3千宗屬無效

案情指，自本港於2022 年尾開始研究與內地設立器官移植互助機制後，申請退出中央器官登記名冊（CODR）的數字異常地激增。2022 年 12 月至 2023 年 4 月期間，衞生署共接獲 5,785 宗取消登記申請，當中近 3,000 宗為無效申請。其後於 5 月 22 日至 25 日期間，衞生署再收到約 2.8萬宗取消登記申請，當中逾兩萬宗為無效申請。

被告曾嘗試輸入林鄭及何君堯資料

警方隨後接手調查，發現被告於 5 月 23 日在其住所登入 CODR 網站，並以男子 Cho Wing Lim （音譯曹永廉）的名義取消器官捐贈登記，該男子從未同意其個人資料用於取消器官捐贈登記。被告另曾嘗試輸入前特首林鄭月娥及立法會議員何君堯的個人資料。

辯方指被告少不更事和貪玩

辯方求情指，被告現正在香港大學修讀社會科學學士課程，因少不更事和一時貪玩犯案，形容為「一失足成千古恨」。另被告過去14天失去了自由，因而未能參與本年度的考試，亦未能參加學系要求的交流計劃。被告因本案被定罪，港大早前更通知他日後需要面對紀律聆訊。

官質疑被告非無知而犯案

法官關注到，早前另一位大律師為被告求情，指被告因其修讀的學系產生了一些個人想法，並用愚蠢和錯誤的方式表達，質疑被告非無知少年因貪玩犯案。辯方今解釋指，被告修讀科目與社會事務有關，學習過程中認識到涉案兩名政治人物，後來犯案時涉及兩人必然是經過選擇，但強調被告並非針對兩人，或欲藉以政府表達不滿。

本案為單一事件不會再重犯

辯方續指，被告在過去還押的14日已有反省，本案為單一事件，他不會再重犯。被告已接受了「小懲」，希望不需要再接受「大誡」，望法庭能考慮到被告未滿21歲和坦白認罪，判處非監禁式刑罰。

案件編號：ESCC2633/2023