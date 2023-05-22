取消器官捐贈登記半年5785宗　半數根本未曾登記　醫衞局指不尋常

4個月大女嬰芷希去年12月成功接受內地遺體捐贈，完成換心手術，引起社會對跨境器官移植的關注。醫務衞生局今(22日)表示，近5個月共有5,785個取消登記的申請，但當中逾半（2,905宗）申請者根本從未登記，「不排除少數人的意圖是擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員的行政負擔」，並對此予以譴責。局方指同期錄得5,091宗新登記，比淨取消的2,880宗，多出77%。



發言人表示，正與內地探討設立第二層互助分配機制，當兩地任何一方有器官捐出但在本地沒有合適病人接受作移植，無法於本地輪候系統配對，即可啓動機制將器官跨境捐贈作配對，港府將確立一致的技術層面要求、準則及流程。



▼成功接受心臟移植的4個月大女嬰芷希▼



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捐贈者或家屬不能篩選受惠者

醫務衞生局指，本港現行規管遺體器官捐獻、分配與移植的法例及機制按此兩大原則而行，市民可按個人意願在中央名冊加入或取消登記。即使未於中央名冊登記的逝世人士，只要生前曾向醫護及家人表達其捐贈意願，逝世後亦可捐贈器官令人重獲新生。但捐贈者或家屬不能對捐獻指明受惠者或要求對受惠者身份作篩選，而受惠者身份亦不會事先向捐贈者家屬透露。此措施乃在於確保捐贈者和受惠者之間不會有利益關係，也不會出現歧視。

發言人指，與醫管局正參考去年兩地首次跨境器官捐贈移植個案的成功經驗，與內地探討建立恆常器官移植互助機制。

倘無法與本地輪候系統配對 即啟動跨境器官捐贈

現時政府正考慮設立第二層互助分配機制，即當兩地任何一方有器官捐出但在本地沒有合適病人接受作移植，無法於本地輪候系統配對，即可啓動機制將器官跨境捐贈作配對。特區政府正積極與內地有關單位探討擬議機制，確立一致的技術層面要求、準則及流程，以確保捐贈器官合法、公平、公正並安全地應用於最有需要的病人身上為原則，期望盡快落實有關安排。

有關機制可以讓兩地各自在沒有合適受贈者的情況下善用器官，達致最大善效益，為輪候名冊上的病人帶來多一點重生希望。

發言人又指，政府留意到近日互聯網上有少數人歪曲器官捐贈的利他奉獻精神，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身份，甚至呼籲他人取消器官捐贈登記，完全違背器官捐贈的大愛精神，醫衞局對此表示遺憾，「個別人士肆意貶損兩地建立恆常器官移植互助機制的積極意義，實為蔑視兩地同胞血濃於水及過往各種無私捐獻互助，以至內地無私捐贈器官挽救本港病人生命案例的事實。」

當局指，有關行動完全漠視兩地輪候器官病人的福祉，亦曲解國家的器官捐贈及移植的發展和分配制度。政府強調，國家近年來的人體器官捐獻工作已有國際矚目的發展，而中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）更獲世界衞生組織和世界器官移植學會高度認可。

醫務衞生局發言人續指，去年首5個月共有5785個取消登記的申請，逾半根本從未登記，「不排除少數人的意圖是擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員的行政負擔」，並對此予以譴責。(中央器官捐贈登記名冊官網截圖)

2905宗取消申請 根本未曾登記器官捐贈

發言人續稱，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式。中央名冊自2008年設立以來，登記人數一直持續增長，由2009年的45,150人增至現時超過357,000人，反映器官捐贈受廣大市民支持。

衞生署指，留意到近期到中央名冊網站取消登記的數字有不尋常情況。在2022年12月至本年4月的5個月期間，共有5,785個取消登記的申請，遠較過去數字為高。然而其中超過一半（2,905個）是根本從未登記卻申請退出或重覆取消的無效取消申請，2月份單月無效取消登記比率更高達74%，不排除少數人的意圖是擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員的行政負擔。特區政府認為有關行徑極為不負責任並予以譴責。

同期新增5091人登記 醫衞局：反映廣大市民仍支持

對於同期2,880個取消登記的有效申請也遠較過去數字為高，背後原因多樣，醫衞局及衞生署重視每一個登記，更尊重個人自主決定，會積極加強推廣器官捐贈的機制與精神的教育。可幸的是，同期新增登記人數為5,091人，中央名冊數字仍然錄得正增長，反映廣大市民對器官捐贈的支持。政府呼籲市民繼續支持器官捐贈挽救生命的大愛行為，不要為少數別有用心的人挑動而破壞本港多年建立、得來不易的器官捐贈氛圍。

發言人強調，政府會繼續努力推廣器官捐贈，多管齊下推動更多公眾教育和宣傳，務求在社會上建立更為接受和推崇器官捐贈的文化，讓更多輪候器官的病人獲得重生機會。政府再次呼籲市民踴躍支持器官捐贈及到中央器官捐贈登記名冊（www.codr.gov.hk）登記。