今日必看8分鐘｜連翔道奪命車禍｜跨境生過關中史書遭內地海關撕

長沙灣連翔道電單車的士相撞 鐵騎士疑再被另一私家車輾過送院亡

長沙灣連翔道今晚（6日）發生嚴重車禍。晚上約10時05分，一輛的士與一輛電單車在連翔道往葵涌方向近城巴西九龍車廠對開相撞。多人見狀報案，其中有人報稱受傷騎士懷疑再被其他車輛輾過、已失去知覺，亦沒有呼吸。救援人員趕至，發現鐵騎士已陷入昏迷，即場為他急救後，將他送往明愛醫院搶救，惜回天乏術。警方正調查意外成因。

尖沙咀梳士巴利道私家車撞欄反轉 司機受傷 往碼頭方向交通受阻

今日（7日）上午10時56分，一輛私家車在尖沙咀梳士巴利道文化中心對開失事，撞欄杆後反轉，四輪朝天。司機擦傷手，自行爬出坐在路邊待援，稍後由救援人員到場協助。受事故影響梳士巴利道往尖沙咀碼頭方向交通受阻。

柴灣樂翠臺億元維修惹爭議 業主阻工人開工 盼下周開會煞停工程

柴灣樂翠臺爆出億元大維修風波，周二（5日）一班業主在屋苑樓下「手拉手」阻止工人開工搭棚，反對工程上馬。有業主指，2023年6月主席在業主大會上遊說通過大維修，指工程可申請市建局資助，最終大會通過揀選工程公司及1.07億元維修方案，相比市建局估價的6800萬元高出57%。而事實上屋苑樓齡未足40年，不合資格申請「樓宇更新大行動2.0」資助，故每戶要支付約10萬元維修費。

內地海關要求撕中史書地圖 涉事學校將印新地圖冚舊圖並安排換書

網上流傳內地海關截查一名跨境中學生，搜出中史教科書後要求撕走其中一頁地圖，理由是違反內地法律。教育局證實已獲悉事件，並會聯絡涉事學校和提供支援。記者今日（7日）到懷疑涉事中學了解時，該校有學生稱感到無奈，指校方已公布有關事件，並會安排初中學生盡快更換教科書。另外有學生指，只知悉因課本地圖上某個名稱出錯，校方會派發新地圖給學生貼在原圖上。

荃灣爆水管水柱擎天高5層樓 楊屋道兩線一度封閉

荃灣有地下水管爆裂。今日（7日）下午3時許，楊屋道及眾安街交界近龍華戲院對開，有水管爆裂，水柱擎天高達5層樓高，水花四濺，更令旁邊交通燈燈罩甩脫。水務署派職員到場協助閂水掣。受事件影響，楊屋道往德士古道左一線及左二線一度封閉，車輛需改道而行。消息指，現場有地面工程進行，懷疑施工期間意外鑿穿一條食水喉。約1小時後，水務署人員成功關閉水掣，地面遺下一個洞。附近大廈居民忙於清理積水。水務署初步回覆指，涉事喉管為10吋的淡水喉，事件沒有影響供水。

西環山道現「梅花樁陣」佔滿行人路 街坊「寸步蛇行」：快啲拆走

西環石塘咀有逾半世紀歷史的業昌大廈，疑因接獲屋宇署清拆簷篷令，近日在大廈面向德輔道西一段，共加裝了多達38支千斤頂搭成大型鐵架，以支撐一段橫跨6個舖位的簷篷，擬進行拆卸簷篷工程。不過，該座鐵架陣佔滿整段行人路，儼如「梅花樁陣」，行人與輪椅人士途經都要在「樁柱」之間呈「S」形左穿右插，甚至有送貨工人被迫推着手推車走出馬路，險象環生。有商戶透露已受「樁陣」影響，生意跌了近兩成，呻道：「快啲拆走晒佢啦！」

擴大自由行｜青島10旅客即辦簽注來港 美食KOL：馬上去逛吃喝

西安及青島今日（6日）起納入為港澳個人遊城市，首批旅客已於今日分別抵達香港機場。當中一位是青島擁有百萬粉絲的美食KOL白素素，她曾三次來港旅遊，得悉該市居居納入自由行後，即「趕上第一波熱浪」，立即申請簽注來港，今早僅花3分鐘便完成手續。

擴大自由行｜青島新婚中醫來港度蜜月 港產片迷廣告商人看真香港

西安及青島今日（6日）起納入為港澳個人遊城市，首批青島自由行旅客傍晚時分抵達機場。他們當中有新婚的中醫夫婦來港度蜜月；也有從事廣告的旅客，雖以探親為主要目的，但受港產片影響下，也希望在港「深度遊」，走偏香港了解城市文化。

網傳內地大叔遊淺水灣 疑強搭泳裝洋女肩合照 網民鬧爆：係非禮

幾個大叔圍着泳裝洋女，所為何事？網上瘋傳影片，顯示有數名內地大叔遊淺水灣時，圍着1名單獨坐在沙灘、身穿比堅尼泳衣的外籍女子，疑強行搭肩膊合照，其間手部掃過泳裝洋女的背部，而洋女的肢體語言顯得極不願意，但最少2名大叔強行要合照，令洋女極度無奈。