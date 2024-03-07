內地海關要求撕中史書地圖　涉事學校將印新地圖冚舊圖並安排換書

網上流傳內地海關截查一名跨境中學生，搜出中史教科書後要求撕走其中一頁地圖，理由是違反內地法律。教育局證實已獲悉事件，並會聯絡涉事學校和提供支援。記者今日（7日）到懷疑涉事中學了解時，該校有學生稱感到無奈，指校方已公布有關事件，並會安排初中學生盡快更換教科書。另外有學生指，只知悉因課本地圖上某個名稱出錯，校方會派發新地圖給學生貼在原圖上。



學生：校方公布事件須換教科書 感無奈及衝擊

網上有社交平台專頁指收到教師報料，有北區跨境生於近日過關時，疑遭內地海關截查，搜出香港出版的中史教科書後，撕毀其中印有中國地圖的一頁，原因是「釣魚島」寫成「釣魚台」，亦無顯示南海「十段線」。記者今日(7日)下午到北區一間懷疑涉事中學了解情況。有學生透露，校方已公布有關事件，指校方經與教育局溝通後，發現中史教科書有不合規格的內容，故決定更換教科書。該學生又表示，校方稱已聯絡涉事同學，而中二、中三級別學生需要盡快更換教科書，但不肯定中一級是否需要更換。

該同學坦言對事件感到無奈，又認為遭撕書的同學可能會受到驚嚇，「你咁突然，同埋呢啲嘢係我一直學緊，只係你單方面話唔認可，跟住你突然要撕咗我哋嘅書本，我就覺得有少少衝擊。」

地圖某名稱有錯 校方派發新地圖貼在原圖上

另一位同校的學生表示，在上課時獲悉有同學在過關時，被人看見中史書其中一頁顯示的中國地圖「有一個位嘅名唔啱」，故需要更換名稱，但不知具體是甚麼名稱。同行的另一位學生指，校方會印刷一張新的正確地圖，然後派發給初中學生，明日起貼在原版的地圖上。

《香港01》曾向該所懷疑涉事中學查詢，但校方表示不作回應；教育局亦無進一步補充。