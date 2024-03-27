市民投訴有的士斑馬線前拒讓行人兼超車　運輸署轉交警方跟進

的士業服務質素備受關注，交通諮詢委員會轄下交通投訴組季報特別提及一宗個案，指有市民投訴一名的士司機不單沒有讓路給正在等候橫過斑馬線的行人，更超越斑馬線上正停下讓路給行人的車輛。運輸署稱已將個案轉交警方跟進，以考慮採執法行動，又已致函有關的士的車主，要求敦促該名司機注意駕駛態度。



報告指與的士相關投訴由2022年7,590宗增至去年11,452宗，增幅為50.9%。



交通投訴組今日（27日）公布第四季季報，特別提及一宗涉及的士個案。季報指，有市民投訴一名的士司機，稱對方無讓路予正在等候過斑馬線行人，甚至前方有車停下讓路，該名的士司機超車「扒頭」，促運輸署檢討情況。

投訴組將個案轉交運輸署跟進，運輸署強調法例禁止車輛在斑馬線上超車，否則在無合理辯解下，可處罰款及監禁。該署又提醒，行人橫過斑馬線時應先踏出一小步，向駛近車輛的駕駛人士表示相過路。

就該的士司機不當駕駛行為，運輸署稱已將個案轉交警方，以考慮是否有執法行，同時已致函有關的士的車主，要求車主敦促該名司機注意駕駛態度。

運輸署強調法例禁止車輛在斑馬線上超車，否則在無合理辯解下，可處罰款及監禁。（政府新聞處圖片）

根據報告，與的士相關的投訴，由2022年全年7,590宗增至去年11,452宗，增幅為50.9%，增加原因主要涉拒載、濫收車資及兜路，警方已在黑點加強巡邏及按情報採取行動。

其餘兩宗特別個案則涉及有市民投訴有旅遊巴士在九龍灣公共交通總站違例停泊，個案已轉交運輸署及警方採取行動。另有投訴人認為東涌專營巴士服務不足，運輸署則稱會密切監察乘客需求，檢討區內巴各服務。