交通投訴｜去年第三季的士投訴破三千　累計8562宗已超2022年總數

交通諮詢委員會轄下交通投訴組今日（27日）公布，在2023年第三季11,500宗投訴及建議，九成是有關公共交通服務，亦已破萬宗。其中的士的投訴有3239宗，較上季增加13.8%，累計去年首三季數字為8562宗，已超越2022年全年總數，還要多出九百多宗。



交通投訴組在2023年第三季共接獲11,500宗投訴及建議，91%來自公共交通服務、6%是執法事宜，和2%交通情況。上述公共交通服務個案，由上季的9,055宗上升至今季的10, 439宗。涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，由844宗下降至656宗。有關交通情況的投訴及建議，由182宗上升至267宗。涉及道路維修的個案，則與上季相同為59宗。

就公共交通的投訴中，九巴佔2,748宗、城巴佔983宗、嶼巴佔81宗、龍巴佔241宗、綠色小巴佔2,108宗、紅色小巴99宗，以及的士3,239宗等。

的士方面，較上季的2847宗增加13.8%，計及去年第一季的2,479宗，累計三季總數為8,562宗，較2022年全年的7,590宗，增加972宗（12.8%）。

季內，8 793宗個案的調查工作已經完成。在這些個案中，有7,586宗（86‍%）證實成立，而不成立的個案有21宗（少於1%），其餘1,186宗（13%）則因證據不足而無法追查。

另外，交諮會今日聽取路政署簡介在極端天氣下道路出現緊急事故時的應變措施及修復工作。為加強應對極端天氣對公共道路的影響，路政署已完成檢討75個重要道路基礎設施抵禦水浸威脅的能力，並正就相關應對措施進行技術評估及擬定執行計劃。路政署亦會分階段為部分沿岸的行人隧道安裝水浸警告系統，以及研究在低窪較高水浸風險的行人隧道加設閉路電視系統，進一步加強監測。