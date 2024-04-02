美心103歲「人瑞」會計部女經理　由熱廚房小倉庫展開管數60載

現時一般退休年齡為65歲，但對於龐敬嫻來說，65歲只是她的工作生涯一半。今年103歲的她，在美心集團仍有位置，為會計部高級財務經理，同事都叫她「龐姑娘」，「管數」60載。



她加入美心時，公司正開設首間餐廳，未有寫字樓，她的工作枱就設於餐廳熱廚房背後的一個小倉庫內。她堅持返工不言休，或是其中一位亞洲最年長的在職女性



美心28名員工年逾70歲 可以合約或兼職形式原崗位工作

美心集團聯同聖公會福利協會及尊賢會3月27日於中環大會堂美心皇宮舉辦《萬歲飲茶O2O》活動，向長者致敬。當日有7間院舍，共250位長者參與，當中100位長者在中環大會堂美心皇宮享用點心，另外150位則在線上參與。

美心在香港現有員工逾2萬人，40歲以下的員工佔近半，而銀髮族佔集團總員工人數11%，約有2,500位年齡在60歲以上，當中更有28位員工年齡在70歲以上。美心表示，不少員工均服務逾30、40年，部份年屆退休年齡仍想繼續留任發展所長，美心作出配合，安排他們在原本的崗位上以合約或兼職形式繼續發揮所長，美心集團首席營運官蕭德威強調「年齡不是障礙」。

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龐姑娘入職美心時公司才開第一間餐廳

活動邀請兩位美心集團的資深老年員工上台分享工作心得。103歲的「龐姑娘」龐敬嫻是美心最年長的員工，現職高級財務經理，服務集團會計部。在活動上，美心播出她使用支標機過程及簽名，料不少人都未見過。

「龐姑娘」為餐廳管數60逾年。她憶述，由美心集團成立的第一間餐廳開業起，由於當時集團剛起步，仍未建立寫字樓，所以工作枱設於餐廳熱廚房背後的一個小倉庫內，見證公司的發展和成長。

龐姑娘不言休，退休後仍堅持「我要返工」，現已年屆103歲，仍堅持留任，料可成為亞洲其中一位最年長的在職女性。

美心集團聯同聖公會福利協會及尊賢會3月27日，於中環大會堂美心皇宮舉辦《萬歲飲茶O2O》活動。集團首席營運官蕭德威（中）強調「年齡不是障礙」。（何倩瑜攝）

研發流心奶黃月餅烘焙大師養生秘訣：堅持每天4時半起床

美心集團前高級行政總廚關順發師傅年屆70歲，剛從「熱廚房」退下來，留任擔當集團顧問，他說：「自轉任顧問後，自己有更大空間作不同嘗試去研發新菜式，尤其要輔助一班年輕廚師開發食材及佳饌，對我而言亦是十分有趣且渴望已久的挑戰。」

曾負責研發美心流心奶黃月餅的資深烘焙大師劉杏湘師傅，今年78歲，是將美心西餅和美心月餅發展為知名香港品牌的幕後功臣之一。於75歲才退休的劉師傅分享樂齡秘訣，包括每天堅持早上4時半起床，運動兩個小時，鍛鍊身體，保持活力享受退休生活。

創美心西餅功臣退休獲延攬當顧問到80歲

至於現年80歲的莫明德先生，由廚房雜工開始其美心的職涯，有份負責創立美心西餅。雖早已步入退休之齡，但在65歲時獲老闆邀請，留任15年擔當業務顧問，直至2023年末才正式退休，合共服務美心60載，他笑言由於一直享受工作，有時也完全忘記自己年齡。

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首席營運官蕭德威：助美心保留傳統味道和感覺

美心首席營運官蕭德威說，公司珍視每位擁有豐富人生閱歷及工作經驗的員工，希望他們能與年輕員工分享知識和經驗，而後輩亦能與他們交流新思維，這不但有利於培育後輩、促進跨代交流，更幫助美心在創新求進的同時，能夠保留傳統的味道和感覺。

蕭德威表示，香港的長者數目愈來愈多，他們正好起特別作用，「美心特別諮詢旗下資深員工的意見，以改善前線員工對長者的服務，包括培訓前線員工成為『長者友善員工』。」