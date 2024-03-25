調查揭長者家庭及個人開心指數大跌　港人表達愛時以言語溝通最弱

和富社會企業「香港開心D」今日（25日）公布「家庭開心指數」結果，「家庭開心指數」的跌幅比往年放緩；而長者群組在家庭開心指數以及個人開心指數，均呈現明顯的跌幅。



調查顯示，與家人價值觀愈相近，指數就愈高，但在表達愛的方式時，港人的言語溝通表現最弱。



和富社會企業「香港開心D」今日（25日）公布「家庭開心指數」結果。（香港開心D提供）

家庭開心指數跌幅放緩

香港開心D於去年12月7日至21日期間，在網上收集了1,316份有效問卷，結果顯示「家庭開心指數」下跌至6.43分，但跌幅比往年放緩。65歲或以上的長者群組在家庭開心指數以及個人開心指數的跌幅都特別大，分別由往年7分以上的高位，跌至6.5分以及6.63分。

個人開心指數最具影響

結果亦顯示，對家庭開心指數最具影響力的是個人開心指數，其次是家庭資源（家庭有沒有足夠的收入和精神資本），以及家庭和諧度。2024年度的個人開心指數以及家庭資源都比2023年度的為低，令整體家庭快樂指數下降，但家庭和諧度則有上升的現象。

價值觀愈相近指數愈高

另外，結果反映當受訪者和家人的價值觀愈相近，家庭開心指數就會愈高。價值觀包括尊重，關愛，責任，包容以及誠信，其中關愛為香港家庭得分最高的價值觀，而包容為香港家庭得分最低的價值觀。

數據亦顯示，出現分歧和衝突時會與家人互相溝通的受訪者的家庭開心指數較高。然而，香港人在五種愛的語言（服務的行動，身體的接觸，肯定的言詞，優質時間，禮物）中，表現最弱的是言語溝通。有專家鼓勵，家庭成員面對意見分歧及衝突時要盡量維持相互溝通，尊重以及包容的態度。

和富社會企業「香港開心D」的「家庭開心指數」民調，由東華學院護理學院為研究顧問夥伴，旨在以科學實證方式量度香港人在個人，家庭，以及工作層面的開心程度，了解港人快樂的背後原因，以及作出具針對性的建議。