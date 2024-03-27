照顧者｜135間指定私營院舍提供長者暫託　3個月僅約20人次使用

本港近年頻頻發生涉及照顧者疑不堪壓力而引發的悲劇，政府去年12月要求135間參與「改善買位計劃」私營安老院，為有需要長者提供日間暫託，讓照顧者有喘息機會。勞工及褔利局局長孫玉菡指，至今年二月的3個月累計有約20人次使用，相信隨着更多市民知曉安老院新增資助日間暫託服務，會有更多長者和護老者得益。不過，有議員質疑使用率偏低。



孫玉菡指社署要求135間參與「改善買位計劃」的私營安老院，為有需要的長者提供日間暫託服務，截至今年2月累計有約20人次使用（鄭子峰攝）

孫玉菡今日（27日）在立法會會議上回應民建聯議員李世榮口頭質詢時指，政府去年12月起，要求135間參與「改善買位計劃」的私營安老院，善用政府資助的指定住宿暫託宿位，為有需要的長者提供日間暫託服務。他指相關院舍遍布各區，包括人口稠密、較多長者居住的已發展地區，讓長者可以就近得到由政府資助的日間暫託服務，讓護老者可得以短暫休息或抽空處理私務。

孫指，有需要的長者無須通過任何轉介或經濟審查，可即時得到資助日間暫託服務。他續指，政府會繼續擴展長者日間暫託網絡，今年第四季起，邀請175間參與「長者社區照顧服務券計劃」的服務單位。至於57間的津助長者日間護理中心或單位，繼續提供268個指定日間暫託服務名額，孫玉菡指，上年度平均每日約120人次使用，連同上述兩項利用私營或自付盈虧機構服務容量的新措施，提供資助長者日間暫託的服務點將擴展至367個。

議員關注使用率低 要求政府改善

新民黨立法會議員黎棟國關注，135間參與「改善買位計劃」的私營安老院提供的暫託服務，3個月內僅20次人士使用的原因，是因為沒有需求抑或沒有適當的宣傳，要求當局交代有否改善措施。同樣不滿意使用率的新民黨立法會議員陳家珮指，津助長者暫託中心三個月累計有過萬人次使用，形容差距是「蚊髀同牛髀」。

孫玉菡：希望未來周圍都有一間

孫玉菡回應指，使用率低不代表沒有需要，照顧者選擇暫託服務有很多考慮，包括信任度等，政府思路是留住現有的機構，再用好「改善買位計劃」的私營安老院，提供額外暫託服務，希望未來周圍都有一間。

他續指，20人次使用率可以接受，至少有人願意用，照顧者有很多擔憂，要讓他們適應，政府只能擴大網絡，另外要方便他們「唔好諗打182183專線（照顧者支援專線）問，等社工安排，無錢唔緊要，畀埋的士錢佢」，盡快減輕他們的壓力。

李世榮（鄭子峰攝）

支援熱線求助 以情緒問題居多

至於去年九月推出的照顧者支援專線方面，孫玉菡指至3月中，專線已接獲一萬四千多個來電，平均每天80個，查詢有關情緒輔導、社區支援分別為35%和24%，照顧和財務問題分別佔15%和7%，剩下的包括健康和房屋和申請暫托服務。

民建聯立法會議員李世榮指，熱線運作至今，接獲的查詢以情緒問題居多，佔約三分一，關注致電者的情緒問題能否轉至其他非牟利組織接手處理。孫玉菡回應說，從過去運作至今，與情緒有關的來電，特別是夜闌人靜或放工後出現，簡單的個案可由社工處埋，嚴重者會轉介至非政府機構跟進。