金庸百年誕辰｜英國郵輪旅客參觀金庸人物雕塑展　原來子是金庸迷

紀念武俠小說泰斗「金庸」查良鏞百年誕辰的《俠之大者 - 金庸百年誕辰紀念》兩項展覽正在舉行，吸引大批市民及旅客到訪參觀。周六（16日）更有多個旅行團到訪在中環愛丁堡廣場舉行「江湖盛滙」，觀看金庸小說人物雕塑，當中包括一團30多位乘坐遊輪、來自英國的遊客前來參觀，是他們到埗後首站活動。



專程前來參觀這個展覽的英國旅客夫婦Elizabeth 及Michael 表示，想不到剛剛到步就來這展覽。他們表示，兒子非常喜愛金庸，「如果兒子都來參觀就好了，因為他曾經看過金庸（小說）的電影作品，名字我們忘記了，不過他的在書架上亦有放置一些武俠書，喜歡以武俠為背景的故事。」

因為兒子的緣故，他們對金庸著作亦略有認識，並讚賞今次的展覽策展精妙，雕塑作品出色，Michael特別對郭靖的雕塑感興趣，欣賞它展現的磅礡氣勢。他們將留港四天，欣賞展覽過後，會去山頂遊覽，周日乘帆維港遊。

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另外一位來自英國的旅客Sheila雖然不認識金庸的作品，但被展覽中人物角色造型和手藝所吸引，勾起她對中國這些故事人物的興趣。主辦方將與旅遊業界攜手，在未來數個月內，安排更多來自內地、東南亞及歐美的旅行團參觀金庸展覽。

除了兩大重點展覽外，部份雕塑將會放在機場、郵輪碼頭、港澳碼頭三大口岸，並會陸續在未來數個月在社區展出。

由張叔平聯同奚仲文及文念中、和本地著名時裝設計師鄭兆良和鄧達智合作的金庸作品服裝展、鋼琴家陳潔的金庸小說作品名曲鋼琴表演、英皇娛樂藝人街頭音樂表演（Busking）、Italian Library HK意大利文讀書會、博物館文化講座、學生導賞團等多元藝術及教育活動，促進中外文化藝術交流，呈現由公私營合作、聯動全港不同地區、不同文化界別的金庸文化盛事，引領年輕一代傳承文學經典及金庸的俠義之心，讓更多海外旅客瞭解金庸小說所承載的中華文化底蘊，更鼓勵旅客遊走香港各區，刺激跨地區消費，從而推動本地旅遊及經濟發展。

兩個展覽之一的「江湖盛滙」於3月15日至7月2日在中環愛丁堡廣場舉行，免費向公眾開放；「任哲雕塑展」於3月16日至10月7日在沙田香港文化博物館開放參觀，同樣免費入場觀看。

相片說明 ( 高清圖片及影片，資料便覽請 按此 下載 )

#1 國際旅客到訪香港參觀《俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念》活動

#2英國旅客Elizabeth 及Michael表示，他們曾經看過金庸小說的電影作品，認為這次《俠之大者 - 金庸百年誕辰紀念》展覽策展構思優秀，雕塑作品出色。

#3 來自英國的Sheila 雖然不認識金庸先生的小說作品，但被是次展覽的人物角色精彩的造型所吸引，表示日後定會尋找更多相關資訊，加深認識了解。

#4 位於國際機場的雕塑