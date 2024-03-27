藝術三月｜Art Central 2024精華盤點　砂山典子紅裙、內田望雕塑

【Art Central 2024】繼Art Basel後，另一藝術盛事Art Central亦於今日（27日）正式開鑼，明天起一連四日開放公眾參觀。這次是Art Central自2019年首次回歸中環海濱舉行展會，共展示98家亞洲畫廊，匯聚超過500位藝術家以及講者參與，看老牌畫廊展出名家作品之餘，不少藝術新秀作品也值得留意。在展會明天正式向公眾開幕之前，編輯部特別整理本屆Art Central精彩看點，不妨在到訪前作參考。



Art Central 2024 日本藝術家砂山典子（Sunayama Norico）表演藝術作品《むせか える世界》（A Sultry World）（攝：梁嘉欣）

參觀者可以潛入《むせか える世界》（A Sultry World）裝置裙底（攝：梁嘉欣）

步入展會不久，就會被一襲覆蓋大範圍場地的紅色長裙奪去注意力。這是日本藝術家砂山典子（Sunayama Norico）表演藝術作品《むせか える世界》（A Sultry World），過去三十年間多次在世界各地上演，國際讚譽不斷。藝術家坐在裝置上，如同身穿深紅色長裙，而參加者則被邀請潛入其裙擺之下私密空間。裝置內瀰漫薰衣草紓緩香氣，介於公共與私人領域之間，為觀者營造片刻的寧靜。表演將一連五天在展會中持續演出，讀者可以親身到訪成為其「裙下之臣」。

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今年不少畫廊第一次參加Art Central，譬如是來自首爾的ThisWeekendRoom畫廊（B2）就帶來韓國藝術家Hansaem Kim作品。這系列作品靈感源於但丁史詩《神曲：地獄篇》，藝術家將詩歌中神聖場景化為街頭遊戲風格創作，再配以融入金、石頭或是珠寶的手工製作框架，電子圖案與手工形式產生碰撞，玩味十足讓人印象深刻。作品價格親民，有興趣讀者也可以考慮入手。

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台北丁丁藝術空間（B14）帶來的倫敦藝術家Rhys Brown作品亦相當可愛，其作品多以超大泰迪熊作為主題，拓印上色方式讓其作品同時具有浮雕風格、又保留小熊毛絨絨質感，柔軟可愛讓人想起童年回憶。在身體動態下，每次在特定區間留下的墨水量都不一，使每幅拓印獨一無二。

場內雕塑作品不算多，這次我們想特別介紹A Gallery（B19）展出之日本藝術家內田望（Nozomu Uchida）作品。他將動物與機械進行融合，透過觀察動物特有習性，為其配上合適器具。這次展出其三件作品，他將鯨魚變成潛水艇，又為蜥蜴配上盔甲，作品帶有一種蒸汽朋克奇幻氣質，相當有趣不妨一看。

同一畫廊還帶來香港藝術家鬼山田作品，其作品以中式美學元素碰撞西方或流行元素，譬如他以舊式廣告畫風描繪一女子持智能電話自拍，畫中寫上「文青」二字，配文：「每當我參加文化活動，即使我視力沒有問題，我都會戴上眼鏡。」；又譬如他將綠野仙蹤桃樂絲、稻草人、獅子、錫人改為西遊記造型，配字「Adventure」，似乎意外地合適，怪誕好玩。

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今次不少畫廊選擇為單一藝術家舉行特展，其中Gallery Theo（C5）便帶來自學成才的南美藝術家Marcelo Suaznabar作品。藝術家在玻利維亞奧魯（Ouro）市長大，自小受當地嘉年華服裝影響，啟發一些列代表其童年之作品。這些作品中角色有著人面，卻會配上動物身軀並戴上禮帽；而人面魚身生物又會長出雙腳，充滿奇幻氣息，如同踏入夢遊仙境。

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當然，既然是大型藝術展會，既然少不了老牌藝廊帶來著名藝術家精彩作品，譬如白石畫廊（C13）便帶來了奈良美智、草間彌生畫作，香港藝術家江記作品亦同樣在列。至於A21展位的Gilden’s Art Gallery則帶來多幅趙無極作品，同時展出多幅畢加索、米羅、Andy Warhol等藝術家版畫作品。

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