藥劑師學會︰紅麴與他汀類藥物不可同時食　時間愈長腎臟傷害愈大

日本小林製藥的紅麴保健食品安全風波持續擴大，截至昨日（27日）當地已累計有兩人死人及106人入院。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（28日）於電台節目估計，涉事的消費者或患有慢性疾病，平日進食降低膽固醇鼇「他汀類」藥物，與紅麴結構相似，產生相互作用，若一同服食的時間愈長，對腎臟的傷害愈大，更會患上橫紋肌溶解症，最終導致死亡。他建議市民服用紅麴前，需向醫生或藥劑師查詢。



台灣DHC今日（27日）發布聲明指，因「DHC濃縮紅麴‧膠囊食品」紅麴部分原料來自小林製藥，決定對產品進行預防性下架。（台灣DHC網站圖片）

紅麴與他汀類藥物結構相似 產生相互作用加強功效

崔俊明表示，相關保健品應由紅麴粉及酵母粉製作而成，具有味道，通常出現在酒、醬油、腐乳類產品。他指，若製作過程中環境濕度有問題，或造成污染，則可能產生毒素，以致服用後受到感染，惟小林製藥稱化驗結果顯示沒有問題。

崔俊明估計，涉事的消費者或患有慢性疾病，平日需進食他汀類藥物降低膽固醇。他解釋，紅麴的結構與他汀類藥物相似，若同時進食會產生相互作用，雖然可加強功效，但服用時間愈長，對腎臟的傷害愈大，更會患上橫紋肌溶解症。

▼小林製藥宣布回收3項相關產品▼



同時服用視乎劑量會出現腹痛、深色尿液等症狀

崔俊明進一步指，若一同服用紅麴及劑量強效的他汀類藥，估計不需長時間已出現不適的症狀，例如腹痛、深色尿液等，嚴重者甚至可導致死亡。因此日本目前涉事的消費者，部份已進食長達數年，但嚴重程度卻不盡相同。

被問到橫紋肌溶解症為何與腎臟相關。崔俊明解釋，橫紋肌因釋放酵素導致壞死，過程中產生的肌紅蛋白會對肝臟及腎臟帶來影響，因此服用相關保健品的市民，只要檢查肌紅蛋白便可釋除疑慮。

崔俊明並建議，患有慢性疾病的市民，便不應服用紅麴類保健品，因本身服食的醫生處方或涉及他汀類藥物，甚至是強效劑量。如有疑慮可向醫生或藥劑師查詢，「食呢啲保健產品嘅時候要問下醫生先。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

保健品數量龐大 抽查花資源難實施註冊制度

監管方面，崔俊明表示保健品的數量遠高於藥物，觀乎美國及日本等地，亦未能實行註冊制度，只能推登記制，以便日後追溯及方便與進口商聯絡。他解釋，雖然註冊制較登記制嚴格，需定期抽樣、巡查廠房等，惟保健品的數量龐大，需要動用更多的人力及物力資源，惟成效成疑。

崔俊明提醒，隨著本港人口老化，購買保健品為值得鼓勵，然而市民需避免在網上購買水貨，因貨品的來源不明，加上一旦出現食安事故，店方未必會回收有問題貨品。