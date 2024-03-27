紅麴｜台灣DHC下架含小林製藥紅麴膠囊食品　HKTVmall仍有售

就日本紅麴保健食品安全風波擴大，台灣DHC今日（27日）發布聲明指，因「DHC濃縮紅麴膠囊食品」紅麴部分原料來自小林製藥，決定採取預防措施，並將對產品進行預防性下架，將退款予曾購買產品的消費者。



而截至今日下午4時45分，於HKTVmall網站上，仍見有售賣「DHC濃縮紅麴」的相關產品。記者下午亦曾到松本清旗艦店視察，店員稱未曾有入貨DHC及小林製藥紅麴產品到香港。



台灣DHC今日（27日）發布聲明指，因「DHC濃縮紅麴‧膠囊食品」紅麴部分原料來自小林製藥，決定對產品進行預防性下架。（台灣DHC網站圖片）

共同社、日本放送協會（NHK）等日本媒體報道，厚生勞動省接獲小林製藥通報，紅麴相關食品疑已造成兩人死亡，住院人數增至106人。

台灣DHC聲明指，有關近日日本小林製藥公司生產紅麴出現食安問題，經調查後發現公司生產之紅麴部分原料來自小林製藥，故決定採取預防措施，對產品進行預防性下架、回收並給予退款，以確保產品的品質和安全性，以及對消費者的責任。

台灣DHC又表示，將盡快採取適當的補正措施，凡有購買「DHC濃縮紅麴膠囊食品」之客戶，可持原包裝及發票經原購買通路辦理退貨。

截至今日（27日）下午4時45分，HKTVmall網站上仍見有售賣「DHC濃縮紅麴」相關產品。（HKTVmall 網站圖片）

HKTVmall仍有售DHC紅麴產品

不過，截至今日（27日）下午4時45分，於HKTVmall網站上仍見有售賣「DHC濃縮紅麴」的相關產品，未有因為紅麴事件而下架。

記者下午亦曾到松本清旗艦店視察，店員稱DHC及小林製藥皆未曾有入貨紅麴產品到香港。

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