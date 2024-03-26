日本小林製藥紅麴保健品疑致腎臟問題　香港分店：市面或有水貨

日本多名有服食小林製藥公司，出品的紅麴保健品後腎臟出現問題，一名持續服用3年紅麴膽固醇H3ELP的人士已經死亡。



小林製藥宣布回收3項相關產品，同時呼籲已並購買的人停止服食。小林製藥(香港)（26日）表示，沒有進口相關產品，也沒有在香港銷售相關產品；但香港市面上或許存在一部份平行進口的產品，俗稱水貨的產品。



小林製藥香港分店無入口

日本小林製藥紅麴保健品疑致腎臟問題，至今已有13人報告稱在食用有關產品後出現不良反應，其中6人入院，有2人需洗腎。

小林製藥(香港)有限公司今日表示，並沒有進口相關產品，也沒有在香港銷售相關產品；惟香港市面上或許存在一部份平行進口的產品，俗稱水貨的產品。正在售賣的「納豆激酶EX」產品不受是次事件影響，消費者可安心繼續服用。公司建議正服用相關「紅麴膽固醇顆粒」產品的人士停止服用。

衞生署：有3款含紅麴作註冊中成藥

衞生署發言人表示，本港並沒有含有 red yeast rice (中文名稱為紅麴或紅麴米) 作為其有效成分的註冊藥劑製品。

衞生署指現時香港共有3款含有紅麴作為有效成分的註冊中成藥，已聯絡這些中成藥的註冊持有人，並確認並非使用「小林製藥」製造的紅麴原料。衞生署亦沒有收到相關藥品的不良反應報告。

小林製藥稱經過分析後，在紅麴保健品發現不明成分。儘管暫時無法確定是不是它導致用家患上腎臟疾病，也未能確定具體原因。13報稱服務產品後不適的消費者都出現倦怠、腫脹或尿液顏色變濃等症狀，小林製藥沒說明病人患上什麼疾病，但解釋是腎臟機能低下。曾入院的6人中有5人出院。