正生會涉詐騙｜保安局撥百萬助正生書院師生　譴責在逃者醜惡自私

保安局禁毒處今日（28日）指，已主動從禁毒基金撥款100萬元以解正生書院燃眉之急，以免因個別被通緝人士的行為影響學校運作，令無辜師生受累。發言人點名指正遭通緝的創辦人林希聖以不同借口拒絕調撥資金到學校，表示強烈譴責被通緝人士的醜惡及自私行為。



位於芝麻灣的正生書院。（黃偉民攝）

基督教正生會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，4名董事涉串謀詐騙被捕，另有3名已離港董事被通緝，導至正生書院缺乏資金照顧師生基本需要。

保安局禁毒處今日（28日）表示，基督教正生會的董事月前涉及刑事案件，數位正被通緝的董事包括創辦人林希聖和正生書院校長陳兆焯仍在逃。正生書院一直倚賴正生會撥款運作，在逃的林希聖在政府及正生書院多次要求下，仍沒有調撥正生會銀行帳戶內的資金至正生書院，使書院沒有足夠資金照顧師生日常需要。為免師生，包括7名即將要應付公開考試的同學，無辜受影響，政府主動從禁毒基金撥出超過100萬元的應急援助金，讓正生書院渡過難關。

正生會校監林希聖（右）已身處美國，院校長陳兆焯則在英。(YouTube影片截圖)

發言人續說，近日林希聖仍一直以不同借口，阻礙調撥銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作，更遑論重組董事會，徹底解決正生書院資金調撥問題。

保安局呼籲在逃人士回頭是岸

發言人稱，強烈譴責這些被通緝人士的醜惡及自私行為，呼籲他們不要將自己的私心置於正生書院師生福祉之上，亦不要糟蹋捐款予正生會的市民的一片善心，以滿足個人私利。最後，發言人呼籲他們及早回港面對法律，回頭是岸。