正生會涉詐騙｜政府：正生書院如常運作　一切工作以學生福祉為先

基督教正生會7名董事涉嫌詐騙，款額達5000萬元；其中4董事被捕、3人被通緝，包括正生書院校長陳兆焯，令正生會與旗下正生書院運作成迷。保安局晚上（18日）回覆指，政府十分重視事件，今午亦已與正生書院及中心代表會面，現時正生書院和中心仍然保持運作，學生學習及生活如常，部門會確保正生書院可繼續提供服務；保安局又指，已向校方提供相關部門的聯絡方法，以發放給學生和其家長或監護人，目前一切工作會以學生的福祉為依歸。



正生書院。（資料圖片）

保安局指，政府沒有向正生會或其轄下的正生書院、中心提供恆常資助；然而政府十分重視今次事件，相關部門包括保安局禁毒處、教育局、社會福利署，已在知悉案件後積極跟進，並在今午與正生書院及中心代表會面。

局方又指，相關部門已得知正生會和其學校、中心的實際運作情況，現時正生書院和中心仍然保持運作，學生的學習及生活如常，禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供最適切的協助及安排。並會確保正生書院可繼續為學生提供教育服務，及妥善照顧其福利；而會上部門亦已向校方提供相關部門的聯絡方法，以發放給學生和其家長或監護人。

保安局表示，目前一切工作會以學生的福祉為依歸。若學生和教職員有任何疑問或需要，政府會盡力協助。