正生會涉詐騙｜正生書院如常運作　老師指與陳兆焯林希聖緊密聯絡

基督教正生會董事涉嫌串謀詐騙5000萬元，警方拘捕4名董事及通緝3名離港董事，被通緝人士包括正生會創辦人、正生書院校監林希聖，以及正生書院校長陳兆焯。正生書院在拘捕行動後，今日（19日）如常運作，有老師稱如常與校長校監緊密聯絡，並曾向校監林希聖尋求指引帶領學校早會。她又指學生已知悉事件，並支持會方，她承諾會盡力守護學生。



梁寶儀老師指今早曾與林希聖聯絡。（黃偉民攝）

正生書院在警方拘捕行動後如常運作，老師梁寶儀表示雖然校長校監身在外地，她一直透過WhatsApp兩人緊密聯絡。梁說：「今朝我先喺WhatsApp請教林生（林希聖），得到佢嘅指引去運作早會。」她表示，因為同事帶早會時有意見，於是向林尋求指引，最後得到其批准「用我嘅意思去帶早會」。

梁又指，正生書院的同學知道今次事件，並予以支持：「覺得係好支持我哋會方，佢哋覺得傳媒有啲嘢有偏頗，佢哋覺得唔係咁㗎」，又指學生認為校方在家長日有交代學校情況，認為具透明度。她承認有家長來電查詢，自己接到3至4個查詢，「當然（家長）會擔心會唔會影響子女嚟緊考DSE」，她指有待開會研究進一步情況，但承諾會盡力守護學生。

梁寶儀昨日接受傳媒訪問時曾表示，工作14年曾經歷過學校財困，沒有錢出糧；惟她十分信任創辦人林希聖，認為陳校長是正人君子，十分相信他們的處理。

據了解，被捕4名董事包括李永雄（77歲）、湯德崇（69歲）、劉振華（50歲）及鄭天諾（34歲）；被通緝董事包括陳兆焯 （ 63歲）、林希聖（69歲）及陳友志（62歲）。