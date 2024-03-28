專訪｜語常會主席稱提升在職人士語文水平難　構思用AI助學語言

教育局和語常會去年12月起推行為期5個月「兩文三語運動」，鼓勵社會各層參與其中並關注兩文三語。語常會主席陳黃麗娟接受《香港01》訪問時直言，提升在職人士的兩文三語水平「難做，不過一定要做」，因早前調查反映語文能力並非職場升職最重要技能。對於需要接待國內、外旅客的旅遊業等業界，她建議從業員應懂得英語及普通話，並透露語常會正初步構思利用人工智能幫助大眾學好語文。



語常會主席陳黃麗娟接受《香港01》訪問時直言，提升在職人士的兩文三語水平「難做，不過一定要做」。（廖雁雄攝）

調查反映語文能力非職場最重要技能

語文教育及研究常務委員會（語常會）在1996年成立，通過運用語文基金，資助推行不同措施幫助港人，尤其是學生和在職人士，提升兩文三語的能力。語常會主席陳黃麗娟接受《香港01》訪問時直言，提升社會人士的兩文三語水平「難做，不過一定要做」。

她解釋，語常會在2018年曾委託政府統計處，就在職人士的培訓需要作調查，認為結果反映對於職場晉升而言，語文能力並非最重要的技能。據該統計，僅2.9%的人表示曾參加語文技能培訓，低於「特定工作技能」 (45.1%)、「管理技能」 (35.4%)、「個人及人際技能」(22.0%)及「資訊科技技能」 (6.6%) 。

陳黃麗娟解釋，對於職場晉升而言，語文能力並非最重要的技能。（廖雁雄攝）

三成就業人士表示英語能力不足

另外，語常會分別在2021年，亦委託了政府統計處調查香港人的語言使用情況，結果有近三成就業人士表示英語口語、英文書寫能力不足以應付日常生活；約24%則表示普通話能力不足以應付日常生活。

統計亦顯示，有兩成在職人士稱因工作需要而會學習或進修廣州話、英語口語或普通話，較2018年的25.4%為低，當中七成人表示最需學習及進修英語口語，其次是普通話（26.0%）；另外有11.2%表示因工作需要而會學習或進修中文或英文書寫 ，遠較2018年的24.1%為低。

陳黃麗娟稱曾向導遊業、旅遊業、酒店業及零售業等協會了解如何幫助其員工提升兩文三語能力，特別是聽說能力。（廖雁雄攝）

建議業界提供中英選單 構思用AI學語文

她又稱曾向導遊業、旅遊業、酒店業及零售業等協會了解如何幫助其員工提升兩文三語能力，特別是聽說能力。對於有部分旅遊業從業員應付內地及海外旅客時，普通話及英文能力仍有不足，她建議業界應提供有中英對照菜單或選單，而接待員要懂得英語及普通話，「嗡幾句一定要識」，並有中英對照手冊作參考。

現時人們發送訊息可以透過語音輸入文字，或使用人工智能輔助生成字句，被問及會否擔心降低大眾的英文或中文水平，陳黃麗娟表示：「唔可以抗拒潮流，但係你要用佢嘛」。她透露，語常會初步構思如何有效及有道德地使用人工智能來學習語文，具體詳情則留待日後公布。