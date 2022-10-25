語常會印9000套中文分級讀物派非華語兒童　部份設點讀筆助認讀

語文教育及研究常務委員（語常會）有見市面上專為香港非華語兒童而設的中文課外讀物甚少，因此推行「非華語兒童中文分級讀物開發獎勵計劃」，3間獲邀請機構各開發一套以3至9歲香港非華語兒童為對象的中文分級讀物，各印製3000套，即合共有9000套讀物。語常會將會在本學年把讀物及其配套，派發到推行本地課程已有取錄非華語學生的幼稚園和小學。



語常會有見市面上專為香港非華語兒童而設的中文課外讀物甚少，因此推行「非華語兒童中文分級讀物開發獎勵計劃」。（鄧宇詩攝）

由語文基金撥款推行的「非華語兒童中文分級讀物開發獎勵計劃」，由青田教育中心、牛津大學出版社（中國）有限公司、三聯書店（香港）有限公司三間機構參與開放教材及讀本。3間獲邀請機構各開發一套以3至9歲香港非華語兒童為對象的中文分級實體讀物，每套分級讀物包含90冊，分成三級，每級30冊，第一級的文字和內容較淺容，其後兩級的難度隨級別遞增。

青田教育中心的讀物為《我會讀中文》，附有點讀筆，讓非華語學生學習較為淺易的文字；牛津大學出版社（中國）有限公司的讀物為《悅讀起跑線》，主要介紹香港文化、生活元素等；三聯書店（香港）有限公司的讀物為《快樂閱讀·中文書》，主要介紹多元文化。

此外，讀物附有供家長及教師參考的導讀指引，另外配備網上資源、重點詞彙英文翻譯等，方便教師以及非華語兒童家長進行伴讀。

青田教育中心的讀物為《我會讀中文》，附有點讀筆筆，讓非華語學生學習較為淺易的文字。（鄧宇詩攝）

語常會主席陳黃麗娟表示，希望透過計劃可以讓非華語學生在老師以及家長的幫忙下由小開始接觸中文，特別生活層面的中文詞句，協助他們適應香港生活。

教育局局長蔡若蓮指，教育局一直致力鼓勵以及支援香港非華語同學盡早融入社會，她期望學校可以好好運用分級讀物，讓老師以及家長更容易為非華語學生創造豐富的中文學習環境，為學生建立認識中文的興趣和習慣。

教育局局長蔡若蓮指，教育局一直致力鼓勵以及支援香港非華語同學盡早融入社會。（鄧宇詩攝）

香港資助小學校長會主席鐘麗金表示，校內非華語學生在尋找課外讀物時的確遇上不少困難，計劃提供的書藉有助補足市面上專為非華語兒童而設的中文課外書籍。另外，她指，分級制能讓學生找到適合他們能力的讀物，同時亦能吸引他們「升級」閱讀更難的讀物。

有非華語學生表示書籍可以幫助他們學習新詞彙。（鄧宇詩攝）

常委會將於本學年陸續把分給讀物及配套派發到有取錄非華語學生的幼稚園和小學，幼稚園將會獲得第一及第二級的讀物，小學則會獲得第一至第三級的讀物。