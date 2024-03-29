復活節北上．全覽｜首日80萬人次出境　各口岸逼爆需間歇性截人龍

復活節長假期今日（29日）開始，大量港人北上消費，上午時段各陸路口岸出現「港人北上大遷徙」景象，逼爆關口，人頭湧湧。入境處早前預計，本月28日至4月7日期間，約有1100萬人次進出香港，其中約950萬人次、即逾八成半人會經陸路口岸出入境，入境處預計今日是陸路出境高峰，預料會有60萬人次出境。



據入境處數字，最終有超過110萬人次經各個口岸出入境，其中出境人次近80萬，以大部份為港人，創疫後單日新高。



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【15:20】因應羅湖及落馬洲支線口岸的過關人數比今早高峰時減少，現時東鐵綫列車及車站服務均會陸續回復至正常安排。

【15:00】香園圍口岸亦見人山人海，未到口岸，粉嶺站外往香園圍口岸的巴士站已有大排長龍，每班B7城巴亦坐滿想北上的市民到香園圍口岸。北上人流已倒灌至地下巴士站，連上扶手電梯上離境大堂都要排隊。

【14:24】因應假日出行高峰，目前使用羅湖及落馬洲支線管制站人數眾多，東鐵綫車站已加派人手協助乘客。港鐵呼籲乘客為行程預留時間，並考慮使用其他口岸過關。

因應口岸人多，東鐵綫來往金鐘至羅湖及落馬洲的列車班次已作出調整，乘客可留意列車班次的終點站。

【13:39】警方呼籲：現時深圳灣管制站和羅湖管制站出入境人數眾多，等候過關時間可能超過30分鐘。市民請用其他口岸進入內地

【13:00】澳門治安警察局表示，港珠澳大橋珠海公路口岸現時入境車道交通十分擠擁，入境珠海車輛已倒灌至港珠澳大橋澳門口岸出境車道，當局强烈呼籲澳門車輛錯峰出行，並遵從在場交通警員指示。粵澳兩地牌駕駛者應選擇使用其他口岸離境。

3月29日，中午12時，入境處手機APP顯示多個口岸繁忙。(HK ImmD手機APP）

【12:50】入境處手機應用程式顯示，羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋都「非常繁忙」至少要等半小時或以上，深圳灣及香園圍口岸都「繁忙」。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁www.immd.gov.hk，查看各邊境管制站的繁忙時間。此外，市民及旅客亦可透過入境處流動應用程式（HK ImmD）隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。

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3月29日，金巴網頁顯示口岸繁忙。

【11:16】港鐵表示，因應假日出行高峰，目前使用羅湖及落馬洲支線管制站過關的人數眾多，港鐵公司已在東鐵綫加強訊息廣播及加派人手協助乘客。請乘客為行程預留時間，並考慮使用其他口岸過關。

羅湖商業城逼爆



【10:20】運輸署表示，港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求。請市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

【10:20】運輸署表示，深圳灣公路大橋(往深圳方向)的交通繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛，並為行程預留充裕時間。

深圳灣大橋塞車



落馬洲-福田口岸



【09:00】西九龍高鐵站有不少人拖著行李前往西九高鐵站。高鐵站離境大堂人山人海，有職員指，要進入禁區過關，至少要輪候約30分鐘。