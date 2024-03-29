復活節北上｜港珠澳大橋逼爆　逾千人打蛇餅等過關　巴士排隊埋站

一連四天復活節假期今日（29日）展開，一路向北往深圳以外，香港西面的澳門，以及珠海也是港人熱門去處。港珠澳大橋今早人頭湧湧，至少逾千人同時等候過關，人龍更排出大樓外，現場實施人潮管制措施，只可在一個出入口進入。途經港珠澳大橋的龍運巴士、城巴機場巴士等亦大排長龍，致大部份巴士未能即時埋站落客，塞在高架橋處，目測要塞15分鐘才能埋站。



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《香港01》記者今早抵港珠澳大橋視察，現實擠擁萬分，口岸實施人潮管制措施，只允許一個出入口進入，門外大打「蛇餅」，目測至少300人在大樓外排隊，連計大樓內料逾千人同時排隊過關。

巴士埋站塞車 每架巴士幾乎爆滿「頂閘」

除人排隊外，車也大排長龍。因港珠澳大橋香港口岸落客點有限，經大橋的龍運巴士、城巴機場線巴士、的士及私家車等須排隊落客，大批巴士塞在高架橋等候埋站，記者實測每架巴士須在橋上等至少15分鐘，當中每架巴士幾乎都爆滿「頂閘」。

運輸署表示，港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求，呼籲市民預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

根據金巴網站的實時輪候時間，香港往珠海及澳門現時均繁忙，即一般要等少於45分鐘。