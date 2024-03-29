復活節北上｜上水站外現200米人龍　港人：香港消費得罪講句太貴

復活節一連四日連假今日（29日）展開，不少市民選擇北上，今早上水站外人頭湧湧，人龍一度長達200米。不少港人趁著連假回鄉探親、拜山或消費。有市民被問到如何看待港人北上熱潮時回應指，「香港消費，得罪講句，太貴。」



3月29日，復活節假期北上人潮：



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復活節4日連假今日展開，今早上水站外人頭湧湧，不少市民拖着行李箱在C出口外排隊入閘乘搭東鐵，人龍一度長達約200米，排至C出口外的士站。A及B出口其後亦出現人龍。

港人指開關後不時到深圳玩

不少港人趁著連假回鄉探親以及拜山，黃先生與太太到潮洲探親，預計會逗留4日。他指，原本預計先到深圳食午餐再乘搭高鐵到潮州，但現時未知要花費多少時間才能過關，「上去咁多人，返嚟都頭暈，落嚟一樣咁多人，假期香港人走晒上去。」

被問到如何看待港人北上熱潮時，他指，「香港消費，得罪講句，太貴。」他表示，開關之後不時平日會到深圳玩，因有長者悠遊卡優惠只需2元，在內地購物亦比較便宜。

另一位選擇假期北上的馬先生，亦與女兒回鄉探親。他表示，會在台山逗留4日，原本已預計過關需時，但沒想到上水站亦人頭湧湧。

他指，平時亦會回深圳玩，但與家人去過幾次之後認為「麻麻哋」，「去多幾次都係嗰間嘢，嚟嚟去去都係食嗰幾間嘢」。