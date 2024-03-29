美國政府資助自由亞洲電台關香港實體分社　稱憂23條未能安全運作

曾數次遭保安局局長鄧炳強點名批評、美國國際媒體署資助的自由亞洲電台（RFA），近日有傳將撤出香港。RFA今日（29日）發聲明指，港府將RFA稱為「外國勢力」等行動，令人嚴重質疑《基本法》第23條立法後，RFA是否能在港安全運作。出於對工作人員和記者安全的擔憂，RFA將保留其官方媒體註冊，但不再保留全職人員在港，實體分社亦已關閉。



自由亞洲電台（RFA）在其網站發聲明。（RFA網站）

聲明稱一直以私營新聞機構運作

RFA台長Bay Fang在聲明中指，肯定其香港辦事處的前沿地位，並指該辦事處是本港最後一批以粵語和普通話報道本地新聞的獨立新聞機構之一；此次調整代表RFA將轉用一種可應對封閉媒體環境的新聞模式。

聲明提到，RFA自1996年設立香港辦事處以來，一直以私營新聞機構運作，其編輯獨立自主權，受到防火牆的保護，即得到向其提供資助的美國國會支持；又向身在香港和中國大陸、依賴於RFA「及時且不受審查的」新聞的受眾保證，RFA的新聞節目和內容會繼續下去，不受中斷。

RFA由美國國際媒體署資助成立，年初時曾因引述前立法會議員、現「流亡」澳洲的民主黨前立法會議員許智峯有關警務處助理處長陶輝即將退休一事的言論，而遭警方發信譴責；在上月上旬，鄧炳強就在一次公開場合中點名RFA，指RFA是由美國聯邦政府資助的媒體，又批評RFA引述錯誤評論，稱23條立法的罪行針對傳媒。

RFA聲明中文版本（RFA網站）

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