海關下季展開督察招聘　何珮珊：正積極到內地招募港生

紀律部隊人手短缺，海關關長何珮珊表示，去年聘請了80名督察及190名關員，今年招聘目標則是90名督察及200名關員，關員招募是全年開放，督察則會在下一季有新一輪招募。她稱正積極在內地宣傳，招聘在內地讀書的港生，已到內地5大城市進行宣傳招募，成效不俗，去年督察申請增加7成多，關員申請也增加2成多。



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去年督察招聘申請增7成多 關員增2成多

海關關長何珮珊今早（30日）在電台節目透露，現時海關人手緊張，正積極招聘，包括到內地招聘。她說，自通關後海關已到內地5個較多港生的城市進行招聘，包括北京、上海及廣州等，不少港生均表示有興趣加入，去年督察申請增加7成多，關員申請也增加2成多。她提到關員招聘是全年開放，新一輪督察招聘則計劃下季開始。

現時皇崗口岸正展開重建工程，何表示，新皇崗口岸會採取一地兩檢安排，同時會取消貨檢，屆時各口岸功能會重整，實施「東進東出、西進西出」模式，將貨運集中在深圳灣口岸及香園圍口岸過關。她指皇崗口案多出的貨檢人手，會轉派至上述兩個貨運口岸，倘人手仍然不足，則會按正常渠道申請額外資源。

海關關長何珮珊。（資料圖片/盧翊銘攝）

經找換店匯款內地戶口賬戶被凍結 通關後有約160宗

另外，近日有市民指在香港找換店匯款到內地銀行戶口後，其賬戶被凍結。何珮珊稱通關後共按獲約160宗相關案件，每一宗都有立案調整，當中90多宗在海關介入後可解決。她稱海關會對相關找換店額外實施發牌條件，審視找換店是否妥善處理到內地的匯款，在發放新牌照時亦會要求清楚交代匯款的渠道。

至於通關後有藥房「斤變兩、兩變錢」的不良營商手法，她稱去年海關共接逾530宗投訴，當中約8成涉及內地旅客，會主動「放蛇」，也已設立快速行動部隊趕往現場等。她稱措施已初步成效，由去年8月高峰期單月收到80宗投訴，跌至上月約40多宗。

對於昨日過關高峰，何稱各大紀律部隊大時大節會做人流預計，海關會調配人手以提供便捷清關服務，提醒市民若想北上消費，須留意出行時間及做好旅行規劃，以免太擠迫，政府也會發放資訊，按人流情況作出安排。