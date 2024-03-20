私煙｜年檢22億元私煙　四年控12人派傳單　議員：控煙辦係咪失敗

立法會在今日（13日）會議上，議員就私煙問題提出質詢，政府數字顯示，在2019年海關檢獲市值約5億多元的香煙，到2023年檢獲約22億多元的香煙，數字上升4倍，而且控煙辦自2021年以來，共檢控12名違例派發私煙宣傳單張的人士，多於一名議員都認為控煙辦的工作失敗。



署理醫務衞生局局長李夏茵反駁，「係咪多咗私煙就等同控煙失敗呢？呢個係邏輯上嘅假設，要有啲澄清。」又稱檢獲私煙數量主要反映海關加強執法的成效，檢獲私煙數字多，不等同私煙活動猖獗，或流入市面的私煙有所增加。她表示，醫衞局正與海關正研究在煙草產品加貼標籤的可行性，會盡快交代安排。



▼海關自2月19日起進行代號「風暴」反私煙行動▼



李夏茵今日在立法會回答議員口頭質詢未完稅香煙（即私煙）的提問，指香港的吸煙率由1982年的23.3%逐步下降至2021年的9.5%， 政府亦參考世界衛生組織的控煙目標，於2025年將吸煙率降至7.8%。

醫衞局及海關盡快交代為完稅香煙貼標籤

她強調，世界衛生組織和世界銀行的研究已經分別指出，煙草稅和煙草製品價格對國家私煙市場份額的影響有限；海關目前亦負責打擊私煙，惟她指檢獲私煙數量主要反映海關加強執法的成效，並不代表流入市面的私煙增加。她又指，當中香港的完稅香煙數，對比疫情前後也與整體吸煙人數趨勢相若，不存在被指私煙大幅猖獗的情況。

她表示，醫務衞生局正與海關積極探討實施完稅標籤制度的可行性，在每包或每件完稅煙草製品上，加貼海關指定的完稅標籤，以區分已完稅或未完稅香煙，當局會盡快交代安排。海關亦會持續靈活調配內部資源，加強風險評估及情報分析，以全方位打擊私煙。

李夏茵今日（13日）於立法會會議就議員質詢私煙問題作回應。（夏家朗攝）

自由黨議員邵家輝指，2019年海關檢獲約5億多元的香煙，而在2023年則檢獲約22億多元的香煙，數字上升4倍，稱「唔係好明（李夏恩）點解會話唔多。」他又指，控煙辦職責是令人不可宣傳私煙，惟過去4年只檢控12宗個案，每年平均只得3宗，「我想問你控煙辦啲同事，你覺得佢哋嘅工作係咪失敗呢？」

邵家輝就在會上提質詢，指2019年海關檢獲約5億多元的香煙，而在2023年則檢獲約22億多元的香煙，數字上升4倍，稱「唔係好明（副局長）點解會話唔多。」（資料圖片／盧翊銘攝）

李夏茵：檢獲私煙多不等同猖獗

李夏茵表示，「係咪因為多咗私煙就等同控煙失敗呢，呢個係邏輯上嘅假設，要有啲澄清。」並重申控煙工作為減低香港市民食煙、減低食煙人士數目、減低每名煙民吸食香煙的數量。

她再次強調「私煙多少不同煙草價格、煙稅掛勾」，指世界衛生組織和世界銀行已表明，真正影響私煙是政府的管治、稅收管理、社會對私煙的接受程度及司法制度的完善，並以澳洲為例子，指其煙稅為80%以上，但私煙量低，故檢獲私煙多，不等同私煙活動猖獗，香港亦沒有證據顯示因增加煙稅， 而導致市民大量購入私煙。

提出質詢的選委界議員吳傑莊亦質疑，控煙辦的數字只是冰山一角，除了派發白牌煙的傳單，亦有線上線下的廣告，甚至有提供免費試食的士多出現。

曾捕14歳小童派私煙傳單

而就控煙辦工作之提問，李夏茵表示控煙辦主要工作為減低宣傳吸煙產品，執法時「必須要見到個當事人係派緊傳單，我哋先知佢做緊宣傳。」若當時人是「袋住」傳單、或只在信箱見傳單，則未能找到犯案者，故控煙辦今年1月起聯同各部門如房署、警方等加強於公共屋村巡邏，以加強執法。

她表示，被捕人士年紀最小的是14歲小朋友，派發俗稱「點心紙」的私煙傳單，「事實上執法上有困難，首先當市民如果手拿傳單而非派發，現時不能檢控。如果一些網址不是香港的網址，而是海外網址，控煙辦亦有困難去消除或執法。」