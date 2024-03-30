復活節｜港珠澳大橋人流減　金巴輪候正常　市民稱幸毋須逼過關

復活節長假期今（30）日踏入第二日，港珠澳大橋口岸離境大堂早上人流較昨日緩和，門外未見「打蛇餅」輪候入內的情況，旅客花約數分鐘便可過關，而來往市區及口岸的巴士「埋站」亦暢順。有旅客稱，慶幸今日人流不算擠擁，考慮復活節假期較短，加上早前曾到日本旅行，所以選擇鄰近的澳門遊玩。



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下午近兩時 金巴輪候時間少於15分鐘

復活節假期踏入第二日，港珠澳大橋口岸人流明顯減少，入境大堂未出現人頭湧湧情況，大堂外未現人龍，旅客只花約數分鐘便可出關。來往市區及口岸的巴士亦如昨日出現堵塞情況。截至下午近兩時，香港往返珠海和澳門的金巴輪候時間均正常，即少於15分鐘。

出發到澳門旅行的李小姐表示，早前才從日本旅遊回港，加上復活節假期未算太長，所以未有選擇到海外旅行，而是到鄰近澳門遊玩、試下葡國菜。她稱，從家人得知昨日人流較多，比較多人經陸路交通，如金巴來回港澳，回程或會考慮轉乘船回港。

亦有不少一家人一同旅遊，陳太太偕同丈夫及兒子到澳門玩三日兩夜，原本打算避開人潮乘船過海，惟船票已售罄，故改搭金巴前往，慶幸今日人流未有想像般多。

而李先生於今日偕同女朋友到澳門玩三日兩夜，認為金巴價值較優惠，所以選擇經陸路前往；Shannon及Ashley計劃今日到澳門一天遊，被問及會否北上玩樂，她們得知很多人北上玩樂，但因人太多而減興致。