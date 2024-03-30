何珮珊：檢獲私煙增加因執法力度強　去年1100宗旅客帶電子煙案件

政府連續兩年上調煙草稅，海關關長何珮珊表示，去年檢獲私煙數量增加，約6.52億支，但強調是因海關加強執法策略及力度所致。她又稱去年攜帶電子煙等另類吸煙產品出入境案件上升，在旅客查獲1,100多宗，佔整體旅客案件7成多，但不少屬於自用且攜帶份量較少，也有不少是主動申報，海關會繼續做好宣傳。



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海關關長何珮珊今早（30日）在電台節目表示，去年共檢獲6.52億支私煙，數字有所增加，但主要原因是海關加強執法策略及力度，採用源頭打擊方法所致，又指該些私煙到港後除流入市場外，有不少都用作轉口至其他地區。

她又稱，針對公開展示或派發俗稱「點心紙」的煙草廣告單張案件，會交由控煙酒辦做執法，當海關接到投訴後，也會跟進廣告資料「放蛇」執法，並與電訊商合作，終止用作訂購私煙的電話服務。

海關早前檢獲1,400萬支懷疑私煙，估計市值約6,300萬元。（資料圖片/梁偉權攝）

攜電子煙等佔旅客案件7成多 自用為主

本港早前已禁止進口、售賣另類吸煙產品，包括電子煙及加熱煙等。何珮珊表示，去年在旅客身上查獲1,100多宗攜帶另類吸煙產品案件，佔旅客案件中的7成多，比例較高。不過，她稱大部份案件攜帶量少、大多是自用，甚至不少旅客在機上聽到廣播才知悉不能帶入境，故主動向海關作申報，海關會繼續全方位宣傳法例。

海關關長何珮珊。（資料圖片／盧翊銘攝）

去年檢獲約9.5噸毒品歷年最多 何珮珊：問題非香港獨有 世界趨勢

海關去年共檢獲約9.5噸毒品，是歷年來最多，當中包括7宗超過1億港元的特大毒品案件。何珮珊表示，根據世界各地海關或相關機關研究，全球整體毒品生產量均有增加，故問題並非香港獨有，而是世界趨勢。

她稱香港主要是毒品販運物流的一部份，大多是暫存性質，找到合價錢賣家後轉口到其他地區。她說要打擊國際販毒團伙，須要國際合作及情報交流，海關會續與國際組織交流情報，加強追蹤主腦。

她又提到，海關去年共檢獲約2,400公斤大麻，較前年增加兩倍，部份大麻是在機場的貨運中檢獲，不少來自大麻合法化的國家，個別旅客攜帶大麻入境的數量亦不少。她重申，大麻合法化只是個別國家的措施，而香港對毒品採取零容忍政策，強調旅客到港前要了解本港法例，不知情並非合理辯解。