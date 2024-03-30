復活節｜西貢假日無塞車、的士站車等客　咖啡店主嘆區內多舖執笠

今日（30日）是復活節假期第二日，來是港人假期熱點的西貢，今日人流雖未至於疏落，但竟然出現無塞車、的士站車等客的現象，與過往的假期形成強烈對比。有咖啡店負責人表示，受北上潮影響，復活節假生意額按年減三成，又慨嘆區內不少店都已結業，「都幾唏噓」。



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今日下午2時的西貢市中心人流不算多，的士站有「車等客」的情況，市中心各處馬路亦非常暢通，情況與過往的假期有強烈對比。整體而言，市中心的人流不算擁擠，但而海傍的海鮮酒家、咖啡店仍有七至八成入座率。

住在馬鞍山的王小姐今日攜同寵物與朋友到西貢的咖啡店，她留意到人流「少過平時紅日，但感覺同平時差唔多」。（周智堅攝）

港人冀市民一起撐本地經濟

馬鞍山街坊王小姐，今日攜同寵物與朋友到西貢的咖啡店，她留意到人流「少過平時紅日」。被問及為何不選擇在假期外遊或北上，她就指機票比較貴，「而且香港好多嘢食，唔一定北上」。王小姐預計全日消費約600元，並希望港人可撐本地經濟。

梁小姐和鄧小姐今日同樣亦帶同寵物到西貢遊玩，他們指，通常都是放假才來西貢，但發現今日人流比之前放假少一半。（周智堅攝）

梁小姐和鄧小姐今日同樣亦帶同寵物到西貢遊玩。他們指，通常都是放假才來西貢，但發現今日人流比之前放假少一半。她們都指希望可以多支持香港經濟，但指香港的消費的確比內地或其他國家貴，「日本啲円都平」。

在西貢經營咖啡店的鄭小姐指，今日生意比預期好，但其實生意額比起上年復活節已經少了兩至三成。（周智堅攝）

咖啡店主：街坊都話未見過西貢係咁

在西貢經營咖啡店的鄭小姐指，雖然今日生意比預期好，但其實生意額比起去年復活節已經少了三成，「我自己都覺得（生意額流失）都多多哋嘅」，她指，西貢人流多，但消費、用餐的人有減少。鄭小姐指，自從通關後生意額下降，不少人選擇北上消費，「呢個都幾唏噓，但冇辦法，呢個係大家嘅選擇」。

鄭小姐續指，香港的食肆沒辦法和內地比較，因內地的租金、人工與香港都不一樣，「淨係呢兩樣嘢都冇得比」。她呼籲港人可多留港消費，因她發現西貢近年都有不少商鋪結業，「都慘嘅，好多舖都執笠，好似西貢咁，執咗笠之後個仲要開唔返，啲街坊都話未見過西貢係咁」。

另一位同樣經營咖啡店的蕭先生指，「今日生意多很多，平日根本無生意做」。（周智堅攝）

同樣是經營咖啡店的蕭先生指，通關後生意好了很多，內地顧客佔三成。他又指，希望今年的生意額能按年倍增，暫時仍抱樂觀態度。

▼往年假日西貢情況▼



▼往年假日西貢情況▼

