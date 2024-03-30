復活節｜情侶指香港消費貴　不逛商場去西九野餐　大讚內地性價比

復活節假期第二日（30日），西九文化區下午有不少市民鋪蓆野餐，惟人流未如以往假期般，未有出現「蓆貼蓆」情況。有市民認為，香港消費水平高，因此假期亦不到商場消費，改為野餐，又指早前曾到深圳福田玩樂，大讚娛樂消費性價比高，「（香港）新開NAMCO二百幾蚊可能玩兩個鐘，但大陸可以玩一日。」



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復活節假期踏入第二日，西九文化區於假期聚集不少市民野餐，有市民指假期人流較平日少，平日整片草地均是地蓆，甚至乎出現「難拎位」，但今日空地顯然較多。

坐在西九草地上的情侶Cathy及Terrence指，原本計劃今日到內地玩樂，但當留意到昨日北上人潮，便打消念頭，因此改到西九野餐。他們指香港物價水平過高，以他們早前到東涌逛商場為例，商品價格較日本或台灣等地為高，故他們會傾向將部分消費，如購買衣物，轉移在外地消費，在香港消遺活動大多以靜態活動為主，例如野餐或散步。

他們續指，早前曾北上福田玩樂，發現內地娛樂飲食性價比遠勝香港，他們以玩高卡車為例，在香港玩高卡車幾分鐘便花費數百元，但在內地便可玩上一整日，「（香港）新開Namco 二百幾蚊可能玩兩個鐘，但大陸可以玩一日。」

有港人未適應內地飲食文化而留港

另一在西九野餐的市民Michelle直言，「香港使錢好貴。」故選擇野餐，這種低消費活動作消遣。Michelle分享，早年曾到深圳食麻辣火鍋，不過未知腸胃是否未能適應，返程期間需要不斷去廁所，此經歷令其心生恐懼，自此便沒有產生北上玩樂念頭。