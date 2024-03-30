復活節｜公立醫院急症室假期首日約5300人求診　最長輪候4至6小時

復活節長假期由於不少診所都會關門，故如果生病，不少人會選擇到公院急症室求診。醫管局公布，復活節假期首日（29日）急症室共有約5,300人次病人求診。公立醫院急症室輪候時間的中位數為少於1小時，最長的病人輪候時間約為4至6小時，與平日大致相若。



醫管局表示，會密切監察病人在復活節及清明節公眾假期期間及假期後到急症室求診及住院的情況，以及感染新冠病毒和流感的病人數據。



醫管局公布，截至今日（30日）中午12時，約有2,100人次病人到公立醫院急症室求診，當中超過一半病人經分流被分類為次緊急或非緊急個案。公院急症室輪候時間的中位數為少於1小時，最長的病人輪候時間約為4至6小時，與平日大致相若。

醫管局表示，已在公院採取特別措施，包括加強公眾假期普通科門診及中醫門診服務，靈活調配資源應付服務需求，並會密切監察病人在復活節及清明節公眾假期期間及假期後到急症室求診及住院的情況，以及感染新冠病毒和流感的病人數據。

此外，醫管局亦會由3月28日至4月7日期間再次實施急症室特別退款安排，方便病情較輕微的病人選擇到其他醫療機構求診，有效減輕公立醫院的壓力。

醫管局呼籲，非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、中醫診所、私家醫生和中醫，以及私家醫院24小時門診求診。