公民教育委員會倡善用兩制優勢　將繼續着重推廣國民教育

公民教育委員會今日（21日）召開會議，商討2022及23年度推廣重點及報告工作進度，提到來年將繼續着重推廣國民教育，並同時推廣尊重、負責、關愛及包容的價值觀，以及提高市民對憲法、基本法及一國兩制的認識，並提倡善用兩制的優勢。



公民教育委員會今日討論2022及23年度推廣重點及報告工作進度，當中提到議會近年着重持續性及連貫性，以達到潛移默化的效果。

鼓勵市民尊及聆聽不同聲音

委員會表示，來年亦會繼續着重於推廣國民教育，並同是積極推廣尊重、負責、關愛及包容的公民核心價值，尊重為尊重國家主權、一國兩制及法治精神等；負責即為正確認識憲法的責任；關愛則就疫情加上抗疫互助；而包容則指包容不同聲音立場背景人士。主席蔡德昇表示，社會上有很多不同聲音，鼓勵市民尊及聆聽不同聲音。

另外，議會又指要提高市民對憲法、基本法及一國兩制的認識，提升國民責任，增加維護國家安全意識責任感，並配合25周年主題，融入國家發展大局，並善用「兩制」的優勢等。

明年舉辦有問有答基本法比賽

委員會亦報告了一系列的進度，當中國民教育小組表示，來年的推廣活動包括有問有答基本法比賽，亦會有三場基本法講座，當中第三條正在剪輯當中；另外，亦有攝影、標語及急口令創作比賽，目前已完成招標，亦會於公民教育資源中心播六條國家憲法日的短片。此外，更會於刊物、網頁及社交媒體繼續推廣國民教育。