復活節｜北上港人提早返港　長者即日來回買叉燒　避開入境人潮

復活節長假期進入尾聲，入境處預計今日（1日）是入境高峰期，料有58.9萬人次入境。記者今日中午（1日）到香園圍口岸視察，已見有不少市民陸續回港，避開人潮高峰。



有家長帶日前小朋友北上探親，今日特意提前返港，因擔憂晚上時段過關人潮多。亦有退休長者一朝早就到內地買餸，買了豬肉及叉燒等，立即趕回香港，避開人潮。



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記者今日中午十二時到香園圍口岸的巴士站附近視察，雖然未見人潮逼爆，但已陸陸續續有港人提前回港，以避開人潮。

香園圍口岸上午「直行直過，冇乜人」

居住於元朗的李女士，在復活節假期首日（29日）便北上，主要探望內地親友，雖然當日人流很多，但仍希望讓小朋友與內地的表弟、表妹玩樂敘舊。

李女士今日下午約一時經香園圍口岸返港，她表示口岸人潮疏落，「直行直過，冇乜人，排隊櫃檯唔需要等候。」她稱今日特意提前返港，因擔憂晚上時段過關人潮多，加上明日需要上班，故希望提早回家休息多些。

港人憂羅湖逼爆轉經香園圍返港

同樣經香園圍口岸回港的張伯伯稱，今早便北上買餸，買了豬肉及叉燒等，然後在下午一點前趕回香港以避開人潮。他形容過關「好快」，需時大約十分鐘，而人流亦不多，又言：「一陣先多、大約黃昏後，三、四點嘅時間就多人。」他表示，平時甚少北上，「悶悶哋，咪行過去囉，退休時間。」

住上水區的張先生在復活節假期首日與太太北上，以吃飯購物為主，並在今日下午一點前趕回香港。他指平時因乘車方便會經羅湖口岸回港，但今日提早經香園圍口岸過關，希望不會遇到人潮，結果只需三分鐘便過關「唔多人，好通順。」雖然北上當日人潮洶湧，但他表示：「有心去，邊度都唔辛苦。」