復活節返港｜客流高峰周一中午開始　可用微信及入境處程式查人流

復活節長假期將結束，運輸署今日（31日）表示，預料明日（4月1日星期一，愚人節）將有較多跨境旅客使用陸路口岸或機場回港，呼籲旅客預早妥善規劃行程，並預留充裕交通時間。深圳邊檢總站預計，明日中午12時許至晚上10時許會出現客流高峰。



想知各口岸人流情況及「趨鬆避逼」，可以在微信WeChat小程式內，找尋「i口岸」，或是查看「香港入境事務處」程式，即知各返港出入境口岸是否暢順。



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過去三日有近86萬港人出遊未返港

今日（31日）是復活節長假期第三日，入境處數字顯示，截至下午4時，共有逾54萬人次出入境。當中出境超過34.8萬人次，其中約29.1萬人次為港人，各約6萬人經落馬洲支線口岸及羅湖口岸出境。另外，有超過19.3萬人次經各口岸入境，其中近12.1萬人次為本港居民。

翻查上周四復活節假前夕至昨日，三日共有168萬人次港人出境，而回港人次則只有82.2萬人次，即有85.8萬人外遊未回港，而四日假期明日（4月1日）結束。

運輸署：已指示公共運輸服務營辦商加強服務

入境處早前預計，明日將有近59萬人次經陸路口岸入境，將會加開櫃枱和通道疏導旅客，及增派保安人員維持過關秩序。深圳邊檢總站就預計，明日中午12時許至晚上10時許會出現客流高峰，皇崗、福田、羅湖、深圳灣和蓮塘等口岸將會有較多人使用。

運輸署今日表示，預料明日將有較多跨境旅客使用陸路口岸或機場回港，呼籲這些旅客預早妥善規劃行程，並預留充裕交通時間。由於預計在旅客返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，運輸署已指示公共運輸服務營辦商加強服務，以應付乘客需求。

運輸署緊急交通事故協調中心會繼續監察各陸路口岸及機場的交通及公共運輸服務情況，並透過運輸署「香港出行易」流動應用程式發放最新的交通消息。

▼3月29日 復活節首日上水站排長龍▼



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用微信及入境處應用程式 即知口岸通關需時

市民明日返港如想「趨鬆避逼」，其實可以查看手機專用程式。

其中可以用微信程式：

第一步：開啟微信程式，點擊下方「發現」後，再選按「小程式」。

第二步：在「小程式」版面，點擊右上方的放大鏡圖案，輸入「i口岸」搜尋。如之前有使用過「i口岸」，會自動顯示（左上角程式）。

第三步：在「i口岸」版面，可一覽各陸路、水路及高鐵口岸通關情況。如今日下午並不繁忙，一律顯示「暢通」。

第四步：在「i口岸」版面，可按入去不同口岸，查看實際通關時間。

另可用香港入境處程式：

第一步，在手機程式市集搜查「香港入境事務處」程式並下載。

第二步，在「香港入境事務處」程式主頁揀選「所有服務」，點擊「陸路邊境管制站等候時間」選項。

第三步，在「溫馨提示」頁面，點擊「繼續」以進入下一版面。

第四步，在「陸路邊境管制站等候時間」，揀選「入境」及「香港居民」（程式已預設），即見各口岸入境情況。

第五步，按入所想知的入境口岸，即知估計通關需時。