復活節｜港人消費力轉移外地　黃家和：連假餐飲夜市生意跌逾4成

復活節長假期首三天累積168萬人次離港外遊、北上，本地多個景點不見人潮。香港餐飲聯業協會會會長黃家和今早（1日）於電台表示，今次連假離港人潮對餐飲業有很大影響，針對夜間生意，跌幅更達4成或以上，對業界「響幾大警號」。



黃家和指，過去1個月估計全港有近二、三百間食肆結業，預計2024年市道會持續下行，連假後整體消費會進一步下跌。



▼3月30日 復活節連假第二天蘭桂坊食肆人流一般▼



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入境處數字顯示，前日（30日）有45萬港人出境，復活節長假期首三日累計有168萬人次離港，當中75%約126萬人次北上。黃家和接受港台節目《千禧年代》訪問時指，過去3日有超過100萬港人外遊北上，每日出入境人數都有逾100萬，對餐飲業有很大影響，而雖有估算生意會受影響，但今個假期與上年同期相比，整體下跌三成。

他又提到，今次假期整體日間生意已少近兩成或以上，至於夜間生意起初曾預計會下跌三成，惟現在可能跌超過四成以上，形容今個假期對餐飲業「響幾大警號」。

▼3月31日 復活節連假長洲市道▼



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黃家和補充指，旅客來港數目明顯下降，內地來港旅客只有10萬至12萬人次，但出境超過40萬人次，而長假首日有70萬人次離境，是直接影響業界生意，港人將消費力帶到海外、國內。業界當中最受影響是高端食肆，因為離港人士消費力較高，而在港市民「唔係話無消費，但似乎消費力度都減弱咗好多」。

香港餐飲聯業協會會會長黃家和今早（1日）稱，今次假期離港人潮對餐飲業有很大影響。（資料圖片／龔嘉盛攝）

盛事經濟只帶動局部地區 黃家和：連買餸都上去深圳

他提到，今次令餐飲業信心有「些少動搖」，因目前港人北上成風，港府的盛事經濟，雖可帶動遊客、市民參與，但僅作為地區性活動，只有鄰近尖沙咀、維港兩岸能夠受惠。他又指，有留意澳門亦受北上潮影響，但政府「出盡法寶」吸引內地旅客，香港反而只靠民間「單打獨鬥」，未來餐飲、零售、旅遊或要以「打包式」服務，帶同澳門旅客來訪。

黃家和續稱，現時不少餐廳，尤其北區的餐廳相繼倒閉，因為北區市民北上消費情況「非常嚴峻」，甚至有不少超級市場無力支撐，「（市民）連買餸都上去深圳買」。他指，過去一個月全港有近二、三百間食肆結業，新店開業則少很多。預計2024年的市道不景會持續，4月份整體消費亦因年初節日完結而進一步下跌，未來或要等到母親節或之後，市道才有望受到刺激。惟他又提到，未來暑假會更擔心年輕人北上消費，香港則需要「好大突破、轉型」。

▼3月29日 復活節假期首天機場情況▼



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東瀛遊禤國全：國內團人數升去年同期3倍

東瀛遊執行董事禤國全則在同一節目表示，今年旅行社報團人數整體都有上升，其中又以國內團升幅最多，比去年同期升3倍。他稱，國內團目的地非只有大灣區，而是「百花齊放」，包括武漢、重慶、四川、雲南、北京等地；他推測，升幅是由於國內踏入賞花季節，加上高鐵較為方便，價格亦不會浮動，故吸引不少人報團。

禤國全又指，受惠於運力恢復而令運輸成本下降，旅行團費亦下跌一至三成不等，以日本團為例，去年一個7天團要1.8萬元以上，今年則跌至1.3萬元；東南亞團則由9千至1.2萬元，跌至今年的7千至1萬元。而包括東南亞、歐洲團客數都上升1倍，唯獨一直暢銷的日本團只升約一成。他又指，該公司已回復至2019年的7成人手。