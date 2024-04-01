復活節｜北上按摩夫婦早個半鐘登火車避人潮　不留港因冇地方好行

復活節長假期尾聲，入境處預計今日（1日）是入境高峰期，料有58.9萬人次返港。記者今日下午（1日）到上水港鐵站視察，有不少拖篋帶箱的家庭陸續南下回港。有夫婦為避人潮，提早一個半小時登上火車往羅湖口岸，又認為留港「冇乜地方好行」，而北上飲食按摩是一種「休閒生活」。



復活節假期前一日已北上 吃飯按摩消費平

記者今日下午約三時到上水港鐵站視察，人流暢旺，有不少拖篋帶箱的家庭陸續南下回港。

吳先生和太太早於復活節假開始前一日（28日）北上遊玩，今日下午亦提前於樟木頭乘搭火車到深圳東，再經羅湖口岸返港，避開北上南下的人潮。吳先生指，今日過關時人流不多，他原先購買了三時半的火車票，最後仍提早於兩時入閘上車，三時便到達上水港鐵站。

吳先生稱北上期間以娛樂為主，除了探索美食，亦享受了酒店式按摩，讚賞按摩師傅都有近二十年的經驗，而按摩兩小時每人收費為133元。他續指，此行北上共五個人，平均每一餐有六道菜，並不超過三百元，認為消費比香港便宜，例如內地吃飯「幾十蚊一碟」、「喺香港一碟餸最平都要八十蚊，甚至乎都要一百幾。」

吳先生和太太提前於復活節假期前一日（28日）北上遊玩，今日下午亦提前於樟木頭乘搭火車到深圳東，再經羅湖口岸返港。（鄭子峰攝）

稱北上屬休閒生活 無參觀「發光蛋」 市民：網上睇晒

被問及為何假期不留港遊玩，他解釋北上按摩吃飯是一種休閒生活方式，又言：「你平時喺香港都係返工放工，就算唔駛返工嗰啲都喺屋企，冇乜地方好行，來來去去都係行下百貨公司。」但北上可以看看不同的風景。

近日本港舉辦不同藝術展覽，包括維港teamLab 的「發光蛋」，吳先生表示沒有去參觀，解釋：「就算上網，或者睇電視，都已經係全面性啦，睇哂啦，資訊咁發達。」

住在觀塘區的安先生與太太，於復活節假期首日（29日）北上，因女兒居住在深圳，故探望女兒，期間亦在當地行山。（鄭子峰攝）

夫婦上深圳探望女兒兼行山

住在觀塘區的安先生與太太，於復活節假期首日（29日）北上深圳遊玩後，於今日下午經羅湖口岸返港，他表示過關不多人，僅需時數分鐘。他們表示，因女兒居住在深圳，故北上探望女兒，期間亦在當地行山。