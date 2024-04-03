行人隧道「美化」膠馬陣重臨　無家者憂又被迫四散：預咗再俾人趕

無家者人數持續上升，據政府統計署數字，2023年全港露宿者人數有1470人，比疫前升近一成。去年4月，油尖旺三條無家者常駐行人隧道或天橋因「美化工程」放置大量膠馬，令無家者需要遷移到其他地方居住。其中，大角咀櫻桃街行人隧道美化工程查實只是張貼牆紙，為期僅兩星期，但膠馬卻放置了長達四個月，在社區組織協會介入與各政府部門溝通後，膠馬才被移除。



然而，膠馬移走不足一年，該隧道及柯士甸行人隧道分別於3月15日及2月29日再度出現膠馬陣，通告指，「為配合隧道保養及深層清潔而放置欄杆。」社區組織協會幹事吳衛東預計約有20位無家者受影響。



油尖旺民政事務處表示，曾收到投訴而清理隧道，現正計劃進行翻新美化工作，所以放置欄杆，預計暑假完成。



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去年全港露宿者人數比疫前升一成

疫情過後，有失業人士而成為無家者，據政府統計署數字顯示，2023年全港露宿者人數有1470人，比疫前2019年的1348人，升近一成。去年4月油尖旺區三條隧道及天橋分別為，大角咀橡樹街/櫻桃街兩邊隧道、尖沙咀北京道行人隧道、旺角亞皆老街/塘尾道交界行人天橋均以「美化工程」為由放置多個膠馬，令無家者需要遷移到其他地方居住。

大部份「美化」只是貼牆紙須時僅兩周 膠馬卻放4-10個月

大部份「美化工程」均只需貼牆紙，工程只需約兩星期，但膠馬放置了長達四個月至十個月不等，其後吳衛東介入，與各政府部門溝通，膠馬才被移除。他指，雖然民政處當時以「美化工程」為由放置膠馬，但其實尖沙咀北京道行人隧道直至搬走膠馬仍看不見有任何變化。

櫻桃街行人隧道以及柯士甸行人隧道再現膠馬陣

事隔不足一年，櫻桃街行人隧道以及柯士甸行人隧道分別於3月15日以及2月29日再度出現膠馬。膠馬張貼通告指，「為配合隧道保養及深層清潔而放置欄杆。」吳衛東指，無家者都不想阻礙到市民使用隧道，所以不會在隧道另一邊擺放物品，只好搬到同區的天橋。

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擔心再度「搬家」 62歲無家者：預咗啦，拉一拉（家當）就行得

62歲無家者志仔在疫前擔任運輸公司司機，疫後難以再找到全職的司機工作，現在一星期最多工作三天，收入連租一間5000多元的劏房都不足。他在櫻桃街行人隧道住了約半年，現搬到附近天橋，他指，約兩星期前隧道有貼出告示提醒無家者需要把物品搬走，「而家無辦法，暫時住喺度，知道係阻住條主道，不過我哋無得揀。」被問到是否擔心需要再度搬離天橋時，他直言，「預咗啦，執好晒啦，拉一拉就行得。」

搬至公園沒瓦遮頭 築雨傘陣避雨

柯士甸行人隧道2月29日張貼告示，同樣指「為配合隧道保養及深層清潔而放置欄杆。」約10位無家者受影響，他們被迫搬到一個同區的公園，但公園沒有可以避雨的位置，無家者只能以築起雨傘陣避雨的。

吳衛東表示，不時會協助無家者申請綜綬、排公屋等，若不斷地搬遷會令社工難以再繼續跟進個案。

油尖民政處：曾收投理清理 料暑假完成美化工程

油尖旺民政事務處回覆表示，大角咀櫻桃街行人隧道(KS57)及佐敦通往柯士甸港鐵站A出口的行人隧道(KS49)為行人設施。油尖旺民政事務處（民政處）有收到關於有人在隧道內長期堆積大量雜物，引致阻礙行人通過、環境衞生滋擾（如老鼠曱甴）、治安及火警憂患的投訴，因此早前聯同相關部門進行清理行動。

此外，有關設施因使用多時而需要翻新，民政處亦藉此機會進行美化工程。擬進行的翻新和美化工程包括重漆兩條行人隧道的天花及更換牆身海報貼紙；而櫻桃街行人隧道的欄杆亦會重漆。

繼早前為有關隧道進行深層清潔，各相關部門現正籌備上述翻新和美化工程，並計劃增加柯士甸行人隧道內展示政府資訊的海報箱數目，初步預期各項工程可在今年暑假完成。為配合相關工作，現時隧道部分位置已放置欄杆，同時留有足夠空間讓行人通過。部門會不時檢視區内設施包括行人隧道的狀況，適時為有需要的設施安排保養維修。